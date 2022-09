Dit moet je weten over: LVFD London

Gedurfd, eigentijds en duurzaam maken deel uit van het DNA van LVFD, een merk dat de nadruk legt op slow fashion, eerlijke arbeidsomstandigheden en creatief design.

Oorsprong

Opgericht in 2018 door de Tsjechische ontwerper en creatief directeur Lucie Vaclav, is het in Londen gevestigde merk ontstaan door de liefde van de oprichter voor Londen en haar leven in de stad. Duurzaamheid staat centraal bij het label, aangezien een aanzienlijk deel wordt geproduceerd met behulp van geupcyclede hoogwaardige materialen.

Evolutie

De collecties van LVFD London worden in kleine producties vervaardigd om afval te vermijden. De vrouwelijke ontwerpen van Vaclav zijn gevuld met contrasterende elementen door middel van kleurenschema's, materialen, patronen en texturen.

Met Vaclav's thema's voor haar chique collecties hoopt zij mensen aan het denken te zeten. De collecties worden constant geïnspireerd door haar vorige collectie, omdat ze kledingstukken opnieuw wil uitvinden met uniciteit. Volgens de ontwerpster is dat namelijk een concept in de voorhoede van haar geest.

Nieuws

LVFD London producten zijn internationaal verkrijgbaar via verschillende retailers zoals Wolf & Badger, Not Just A Label en haar online winkel. Beroemdheden zoals Becky Hill, Drew Barrymore en Raya Abirached zijn voorstander van het merk.