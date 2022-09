Dit moet je weten over: Maison Margiela

Maison Margiela is een avant-gardistisch modehuis dat in 1988 werd opgericht door de Belgische ontwerper Martin Margiela. Het in Parijs gevestigde luxelabel staat bekend om zijn experimentele, deconstructieve ontwerpen en zijn iconische tabi-laarzen. Het modehuis verkoopt dames- en herenkleding, accessoires, schoenen en sieraden, maar ook brillen en parfums. Naast de ongewone collectie verkoopt Maison Margiela ook een sportievere, alledaagse collectie onder het zusterlabel MM6.

Oorsprong

Margiela werd opgericht in 1988 en maakte al snel naam in de modewereld met zijn onconventionele ontwerpen. De ontwerper wordt beschouwd als een moderne deconstructivist die mode ziet als een kunstvorm en de kleding voor zichzelf laat spreken.

Evolutie

In 2002 verkocht Margiela zijn modehuis aan de OTB Group, die ook eigenaar is van onder meer Diesel en Jil Sander. In 2009 verliet de ontwerper onverwacht zijn eigen label. Een intern, anoniem team van ontwerpers zette de erfenis van de oprichter voort tot John Galliano, voormalig hoofdontwerper bij Dior, in 2014 werd benoemd tot de nieuwe creatief directeur van Maison Margiela.

Nieuws

Tegenwoordig blijft Maison Margiela, samen met zustermerk MM6, haar avant-gardistische erfgoed vieren en de moderne mode opnieuw uitvinden. Het modehuis heeft wereldwijd meer dan 70 eigen winkels, waaronder boetieks die exclusief de MM6-collectie verkopen. Daarnaast is het label internationaal vertegenwoordigd bij de belangrijkste retailers en warenhuizen.