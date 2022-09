Dit moet je weten over: Make No Apologies

Make No Apologies pleit, zoals de naam al doet vermoeden, voor vrouwen die trouw zijn aan zichzelf in plaats van zich te schikken naar wat anderen willen dat ze zijn. De organisatie steunt het fysieke uiterlijk en de meningen van alle vrouwen.

Oorsprong

Maeve Davies lanceerde Make no Apologies, omdat ze geïnspireerd was om een modemerk te creëren dat een stem had, een individualistische benadering van het leven en een label dat opkomt voor en groeit uit de schoonheid van diversiteit.

Het merk belichaamt body positivity en girl power; het maakt ook gebruik van biologische en gerecyclede kleding om mode te creëren voor alle vrouwen die tegelijkertijd de planeet beschermt.

Evolutie

Davies werkte al jaren in de mode-industrie, in de kledingproductie-sector, toen ze merkte dat mensen zich verontschuldigden voor wie ze zijn. Ze wilde een merk creëren dat voor mensen opkwam, zodat ze in de wereld konden staan voor wie ze zijn.

Make no Apologies maakt tassen, hoeden, hoodies, loungewear, truien en t-shirts voor vrouwen, en het merk maakt ook kleding voor kinderen.

Nieuws

De producten van het merk zijn over de hele wereld online verkrijgbaar via de eigen online winkel van het bedrijf.