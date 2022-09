Dit moet je weten over: Mastoor

Mastoor is een herenkledingmerk gevestigd in Amsterdam. Het biedt duurzame en milieuvriendelijke ontwerpen, bescheiden gestileerde onderdelen en accessoires, in lijn met de islamitische leefregels.

Oorsprong

Mastoor werd in 2020 in Amsterdam opgericht door kunstenaar Abid Tounssi en zijn vrouw Fadma Akdimi. Het label is ontstaan uit de frustratie om binnen het beperkte aanbod van de huidige mode-industrie kleding te vinden die zowel bij hun gevoel voor stijl als bij de islamitische levenswijze in de westerse samenleving past.

Evolutie

De eerste collectie van het merk, "Desert Caravan", werd gelanceerd in de zomer van 2020 en vertelt het verhaal van het eenvoudige en natuurlijke leven in de Sahara-woestijn. De collecties "Midnight Sun", "Northern Light", "Andalusia" en "Forest Hill" zullen volgen, steeds met fascinerende thema's en verhalen. Duurzaamheid is een prioriteit voor Mastoor: Alle collecties van het label zijn gebaseerd op elementen uit de natuur. "Allah, de Schepper, heeft de mens opgedragen voor planten en dieren te zorgen, zelfs in moeilijke situaties. Daarom zien wij het als Mastoor als onze verantwoordelijkheid om de natuur en het behoud ervan in al onze processen te integreren", aldus de website van het bedrijf. Om onnodige voorraden te voorkomen, worden van elke collectie slechts beperkte hoeveelheden geproduceerd.

Nieuws

Mastoor blijft inzetten op bescheiden ontwerpen en een beperkte, duurzame en ethische productie in harmonie met de natuur. De producten worden momenteel verkocht op de website van het merk en wereldwijd verzonden.

Beeld: Mastoor FW22 Forest Hill collectie, eigendom van het merk