Dit moet je weten over: Mizuno

Mizuno is een Japanse fabrikant van sportartikelen die zich al meer dan 100 jaar toelegt op het produceren van sportkleding en sportuitrusting van hoge kwaliteit. Het merk hanteert de slogan "Reach Beyond" en heeft het tot haar missie gemaakt om te innoveren door de vooruitgang van sportartikelen en "elke atleet te helpen op zijn reis door de wereld van de sport", aldus de officiële website van het merk.

Oorsprong

Het merk zetten zijn eerste stappen in 1906 toen twee broers, Rihachi en Rizo Mizuno, samen MIZUNO Brothers Ltd. oprichtten in Osaka, Japan. Geïnspireerd door de honkbalcultuur van de Verenigde Staten, wilde Rihachi Mizuno de sport naar Japan exporteren en begon in 1907 met de productie van honkbalkleding. Al snel kwamen daar honkbalschoenen, handschoenen en honkballen bij. In 1938 produceerde Mizuno zijn eerste schoenen met schoenplaatjes en spikes. 10 jaar later werd een wetenschappelijk laboratorium voor technologische ontwikkeling opgericht, dat vandaag de dag nog steeds als aparte afdeling binnen het bedrijf bestaat.

Evolutie

In de jaren '70, '80 en '90 bracht Mizuno verschillende prestatiegerichte schoenen uit, zoals de Runbird Athletics, de Morelia voetbalschoen en de Wave Rider, die onmiddellijke moderne klassiekers werden. In 1981 werd de Runbird voor het eerst op de markt gebracht, en vanaf dat moment werd het gebruikt als het logo van het merk. Veel van Mizuno's schoenen zijn voorzien van de Wave Plate, een technologie die zorgt voor een stabiel, comfortabel loopgevoel en dynamische demping. De geavanceerde technologie wordt nu beschouwd als handelsmerk van het label. In juli 2020 onthulde het merk ook zijn nieuwste schoeninnovatie, Mizuno Enerzy. Mizuno Enerzy is ontworpen om prestaties te verbeteren en biedt een hoge energieteruggave.

In de loop der jaren heeft het label ook veel bekende atleten binnen weten te halen als merkambassadeurs, waaronder Olympisch kampioen Carl Luis en voetbalster Sergio Ramos.

Nieuws

Mizuno verkoopt sportkleding, sportschoenen en -uitrusting voor mannen en vrouwen en voor allerlei sporten, van hardlopen tot voetbal, tennis en diverse andere sporten. De producten van de fabrikant worden vandaag de dag wereldwijd verkocht. Het merk heeft twee flagship stores, in Osaka en Tokio.

Sinds 2021 zet Mizuno zich steeds meer in voor duurzaamheid en het beschermen van de planeet, waarbij het merk zijn inspanningen gestaag uitbreidt. Zo streeft het Japanse bedrijf er op het gebied van milieubescherming naar om vanaf 2050 CO2-neutraal te zijn.

Picture: Mizuno, Mizuno Enerzy, eigendom van het merk.