Dit moet je weten over: Moschino

Sinds de jaren tachtig staat Moschino bekend als een merk dat nieuwe terreinen van de mode durft te verkennen. Hun luxe prêt-à-porter kleding wordt gekenmerkt door gedurfde kleuren en prints en is vaak onderwerp van discussie in de modewereld.

Oorsprong

Moschino werd in 1983 in Italië opgericht door Franco Moschino. Oorspronkelijk wilde hij schilder worden, maar hij vertaalde zijn liefde voor prints en kleur naar modeontwerp. Nadat hij als illustrator had samengewerkt met het Italiaanse modehuis Versace, begon de afgestudeerde van het Istituto Marangoni met zijn eigen merknaam. Al snel werd Moschino bekend om zijn interpretatie van klassieke stijlen van andere huizen, door er een eigen draai aan te geven en door vertrouwen en durf aan de ontwerpen toe te voegen.

Evolutie

In de loop der jaren ontwikkelde Moschino een onmiskenbare ontwerptaal, waaronder prints met stippen en vruchten, symbolen zoals harten en vredestekens, maar ook gouden sieraden en gewatteerde leren tassen. Het merk werd al snel een ster in de Italiaanse en internationale modesferen en presenteerde zijn collecties in shows en modeshoots met gerenommeerde tijdschriften. Mettertijd heeft Moschino verschillende lijnen aan zijn merk toegevoegd, zoals Moschino Cheap and Chic, een secundaire, meer budgetvriendelijke lijn voor vrouwen, evenals Love Moschino, een gemengde lijn voor mannen en vrouwen die nog meer speelt met positiviteit en speelsheid in de mode. In 2013 werd het merk overgenomen door ontwerper Jeremy Scott. Onder Scott's bewind voerde het merk een theatrale en ironische kijk op mode uit, met parfums in de vorm van schoonmaakmiddelen, over-the-top collecties geïnspireerd op Marie Antoinette, samenwerkingen met Barbie en aangepaste versies van iconische logo's zoals McDonalds.

Nieuws

Moschino blijft de grenzen van de conventionele mode verleggen en richt zich op modeshows met een camp-thema die vaak een eerbetoon zijn aan artistieke stromingen of personages, popcultuurfenomenen en de nalatenschap van Moschino zelf.

Moschino x The Sims 4