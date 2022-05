Dit moet je weten over: mou

Mou is het internationaal erkende label voor premium, handgemaakte schoenen en accessoires in luxueuze natuurlijke vezels dat werd opgericht 2002. De unieke en zijdezachte stijlen van mou zijn geliefd bij fans vanwege hun sobere, natuurlijke uitstraling.

Oorsprong

Mou wordt uitgesproken als "mu" wat 'zacht aanvoelend' in het Frans betekent, en opgericht door Shelley Tichborne. Shelley werd geboren in Nieuw-Zeeland en werkte in de media in het Verenigd Koninkrijk en in het buitenland voordat ze haar baan opzegde en haar visie verwezenlijkte om een lifestyle merk te creëren met natuurlijke materialen van hoge kwaliteit uit ethische en duurzame bronnen. Geïnspireerd door haar reizen, kunst, design en de levendigheid van Londen, bezoekt Shelley vaak vlooienmarkten en vintage winkels om op zoek te gaan naar zeldzame schatten die haar inspireren voor haar volgende collecties.

Evolutie

Het merk kreeg al snel naamsbekendheid door de back-to-nature vibe, de originele ontwerpen en het warme comfort, en de schoenen van mou waren te zien aan de voeten van vele beroemdheden. Geïnspireerd door de wilde natuur en een avontuurlijke geest, gebruikt mou natuurlijke vezels van de hoogste kwaliteit zoals schapenvacht, kalfsvacht, geitenvacht, antilope en lamsvacht, allemaal zorgvuldig geselecteerd om hun natuurlijke schoonheid, zachtheid en duurzaamheid. Door innovatie op het gebied van design te combineren met traditionele handwerktechnieken, optimaliseert mou de natuurlijke schoonheid van leer in de collectie en creëert unieke en tijdloze stijlen.

Nieuws

Vandaag de dag is mou te vinden in hun flagship store in Londen, online en in geselecteerde winkels wereldwijd. Het merk biedt nu een lijn voor dames, heren en kinderen met zowel winter- als zomercollecties.

Souliers mou, avec l'aimable autorisation de la marque

Beeld: Mou, eigendom van het merk.