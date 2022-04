Dit moet je weten over: NICCE Clothing

Geïnspireerd door de diverse cultuur van Londen en de opkomende muziek van de stad, creëert NICCE strakke, eigentijdse en minimalistische ontwerpen voor een wereldwijde gemeenschap. De merknaam is afgeleid van de uitdrukking "Niiiiice," die vreugde en steun voor anderen weerspiegelt. Van hoodies en trainingspakken tot sportkleding en zwemkleding, het Britse merk biedt streetwear en accessoires aan gemiddelde prijzen voor mannen en vrouwen.

Oorsprong

NICCE werd medio 2013 in Londen opgericht door Mitchel Galvin-Farnol. Het merk ontstond in zijn slaapkamer in Hackney nadat hij een gat in de markt ontdekte in 'no-fuss', eenvoudige mode die tegelijkertijd van hoge kwaliteit is, geïnspireerd door zijn ervaringen op het eiland Ibiza in de Spaanse Balearen.

Evolutie

Sinds de oprichting heeft NICCE zich gevestigd als een vaste waarde binnen de streetwear. In het voorjaar van 2022 lanceerde het label AnyWear: een tijdloze, verantwoord gemaakte collectie van functionele en casual stijlen die klanten kunnen dragen hoe ze willen, en overal naartoe.

Daarnaast is NICCE een samenwerking aangegaan met de non-profitorganisatie Eden Projects om een boom te planten voor elke bestelling die op nicceclothing.com wordt geplaatst, waarmee herbebossing wordt ondersteund.

Nieuws

JD Sports, Urban Outfitters, Footasylum en Asos - vandaag is NICCE online en offline verkrijgbaar bij meer dan 350 retailers over de hele wereld. In maart 2022 opende het merk zijn eerste flagship store in het bruisende Carnaby district in het centrum van Londen. De winkel is geïnspireerd op de retail van de toekomst en heeft als doel de fysieke en digitale werelden met elkaar te verbinden. Voor de toekomst wil NICCE zich vooral richten op internationale groei en blijven zorgen voor een frisse wind in de modewereld door middel van voortdurend evoluerende collecties.

Beeld: NICCE Clothing, via de officiële website van het merk.