Dit moet je weten over: Nukus by Nick Vervoort

Nukus by Nick Vervoort (voorheen simpelweg Nukus) is een Nederlands damesmerk voor vrouwen van alle leeftijden. Het werd opgericht door Nick Vervoort in 2017. In datzelfde jaar, presenteerde de ondernemer de eerste Nukus collectie op de Amsterdamse modevakbeurs Modefabriek. Nukus by Nick Vervoort loves to make you shine! De collecties van het merk bevatten tijdloze, stijlvolle items, en worden gemaakt van natuurlijke materialen van goede kwaliteit zoals luxe stoffen.

Oorsprong

Ondernemer Nick Vervoort deed eerst jarenlang ervaring op in de damesmode en verwezenlijkte vijf jaar geleden met Nukus zijn droom om een eigen kledinglijn te lanceren, waar hij later ook nog een schoenenlijn aan toe wist te voegen. Nick Vervoort heeft een duidelijke visie. Zo werkt zijn bedrijf onder meer samen met een duurzame fabriek in Portugal, die al verschillende prijzen heeft gewonnen. Acht keer per jaar brengt Nukus een nieuwe collectie uit, waarmee Nick Vervoort zichzelf steeds probeert te overtreffen. Elke collectie bevat goede basics die vrouwen eindeloos kunnen combineren.

Evolutie

Nick Vervoort heeft sinds de oprichting van Nukus een gestage groei van het merk verwezenlijkt. In 2018 wordt het salesteam versterkt en breidt Nukus uit naar een totaalcollectie. In 2019 verandert het merk zijn naam naar Nukus by Nick Vervoort. Het merk opent een pop-up showroom in Amsterdam en sluit zijn eerste internationale partnerschappen met België en Duitsland. Sinds 2020 zijn de producten van Nukus ook verkrijgbaar via de eigen webshop, inclusief een schoenenlijn.

Nieuws

Sinds Nick Vervoort in 2017 het merk oprichtte is hij erin geslaagd 350 verkooppunten te openen, voornamelijk in eigen land. Volgens modevakwebsite Textilia is het bedrijf sinds 2017 elk jaar met zo’n dertig procent gegroeid wat betreft omzet en het aantal klanten, ook tijdens de pandemie. In 2022 wil Nick Vervoort stapsgewijs meer shop-in-shops openen. Via verdere automatisering hoopt Nukus by Nick Vervoort via Duitsland en België en daarna de rest van Europa zijn internationale expansie in te zetten.