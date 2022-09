Dit moet je weten over: Off White

Off-White staat onder andere bekend om zijn progressieve en subtiel ironische kijk op mode. De overleden oprichter en pionier van de mode-industrie Virgil Abloh heeft het merk binnen enkele seizoenen tot roem gebracht, waardoor het een van de meest begeerde en gekoesterde hedendaagse merken van de afgelopen jaren is geworden.

Oorsprong

Off-White is opgericht door ontwerper Virgil Abloh in 2012, toen nog onder de naam Pyrex Vision. Het merk begon met de verkoop van deadstock Ralph Lauren shirts die werden aangepast met een print. In 2013 herlanceerde het merk als Off-White. Een jaar later voegde Virgil Abloh een vrouwenlijn toe aan de merknaam en toonde de collecties voor het eerst op de Paris Fashion Week. In 2015 werd het merk genomineerd voor de prestigieuze LVMH-prijs - hoewel het niet werd bekroond, nam het merk in de jaren daarna een hoge vlucht.

Evolutie

Off-White kreeg al snel wereldwijde erkenning voor zijn vooruitstrevende streetwear-ontwerpen en maakte impact met een gele riem versierd met de naam van het merk die leek op een bagageriem. Door de jaren heen heeft het merk samengewerkt met Nike, Levi's, Jimmy Choo, Ikea en Evian en hun collectie van streetstyle naar meer complexe ontwerpen getild. Het merk staat hoog in wereldwijde noteringen die de populariteit onder consumenten tussen de jaren 2018 en 2021 aangeven. Naast Off-White heeft Virgil Abloh in 2018 de artistieke leiding van het LVMH maison Louis Vuitton overgenomen.

Nieuws

Off-White's ready-to-wear Fall 2022 collectie was de laatste die Virgil zelf ontwierp voor zijn dood. Slechts enkele maanden daarvoor verkocht Abloh 60 procent van de Off-White belangen aan LVMH. Sindsdien wacht de mode-industrie af hoe het merk verder zal gaan zonder zijn oprichter en creatieve meesterbrein. Abloh zou een overvloed aan ideeën hebben achtergelaten die in de volgende seizoenen zullen worden uitgevoerd.

Beeld: Off-White FW22/ Catwalk Pictures