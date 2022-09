Dit moet je weten over: Osprey

Osprey is een marktleider in hoogwaardige en duurzame draagoplossingen waaronder technische packs voor outdoor, reizen en dagelijkse avonturen.

Oorsprong

Het bedrijf werd in 1974 opgericht in Californië met als missie het ontwerpen en bouwen van innovatieve rugzakken. In de jaren zeventig begon de oprichter van Osprey, Mike Poftenhauer, met "slechts een naaimachine en een hoofd vol ideeën". Tot op vandaag volgt Osprey een visie om één van de meest progressieve en duurzame hardgood merken ter wereld te worden - van benchmarks voor grondstoffen en chemie tot progressieve gedragscodes voor fabrieken. Hun toewijding om goed presterende uitrusting te creëren met een kleinere ecologische voetafdruk weerspiegelt waar het merk op gebouwd is: liefde voor avontuur, toewijding aan het buitenleven en vastberadenheid om van de wereld een betere plek te maken.

Evolutie

In 1986 begon Osprey met de verkoop van hun technische rugzakken via gespecialiseerde outdoorspeciaalzaken. Kort daarna nam het bedrijf nieuwe vakmensen in dienst en verhuisde het naar een voormalige Gore-tex fabriek. In de jaren tachtig en negentig lanceerde het bedrijf verschillende nieuwigheden, waaronder de eerste rugzak voor vrouwen. Het werd een van de eerste merken die een ademend gaaspaneel introduceerde voor een betere luchtstroom en meer comfort bij het backpacken - een innovatief kenmerk dat al snel een vaste waarde werd in de hele branche. Aan het begin van het millennium verhuisde Pfotenhauer de productie van Osprey naar Vietnam. Hij en zijn familie vestigen zich in het Aziatische land om toezicht te houden op de activiteiten. Tegelijkertijd werd Osprey Europe opgericht om de levering van Osprey producten in Europa te verzorgen.

Nieuws

Het bedrijf blijft nieuwe technologieën voor materialen onderzoeken en hun assortiment uitbreiden naar nieuwe gebieden, waaronder bekroonde hydratatiepacks en kinderdragers. Osprey zette hun eerste stap in de digitale wereld in 2014 door een app te lanceren die de juiste pakmaat bepaalt door het lichaam van de klant virtueel te analyseren.

Hun producten worden in de Verenigde Staten verkocht via hun eigen online winkel en talloze retailpartners. Sinds 2013 heeft het Californische merk een Europese online shop en wordt het gedistribueerd naar honderden Europese retailers.

Beeld: Osprey, eigendom van het merk