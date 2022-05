Dit moet je weten over: Pendleton

Al meer dan 150 jaar is het traditionele wolmerk Pendleton het toonbeeld van Amerikaanse stijl, authenticiteit en luxueus vakmanschap. Het familiebedrijf, met hoofdkantoor in Portland, Oregon, biedt kleding en accessoires voor mannen en vrouwen, maar ook hoogwaardige dekens van verfijnde wol. Naast wolproducten verkoopt Pendleton ook een reeks andere luxueuze stoffen, allemaal ondersteund door de "Warranted to be a Pendleton" kwaliteitsgarantie.

Oorsprong

De geschiedenis van het merk begon toen de Britse wever Thomas Kay in 1863 in Oregon wolproducten begon te maken en zo de basis legde voor wat nu een internationaal succesvol bedrijf is. De kleinzonen van Kay, de drie broers Bishop, openden in 1909 de fabriek Pendleton Woolen Mills, die vandaag de dag nog steeds operationeel is. Zij combineerden Kay's weefvaardigheden met kenmerkende Indiaanse geïnspireerde ontwerpen in de Pendleton Trade dekens. De Pendleton dekens werden door de Indianen zeer gewaardeerd en dienden als hun basiskleding en als maatstaf voor handel en krediet.

Evolutie

In 1912 opende een andere weverij in Washington haar deuren, waardoor het assortiment stoffen werd uitgebreid met onder andere stoffen voor pakken. Onder leiding van de familie Bishop breidde Pendleton uit naar andere domeinen van wolproductie: heren- en dameskleding.

Begin twintigste eeuw waren wollen hemden vooral gebruiksvoorwerpen. In 1924 introduceerde Pendleton geruite herenoverhemden gemaakt van scheerwol in rijke kleuren - iets absoluut nieuws voor die tijd dat al snel erg populair werd. Vanaf 1929 produceerde Pendleton vervolgens een complete collectie sportkleding voor mannen. In 1949 kwam daar de wollen dameskleding bij. In antwoord op de vraag van de consument naar kledingstukken die niet van wol waren, introduceerde het merk in 1972 mannen- en vrouwenkleding van andere materialen voor de lente en de zomer, waardoor Pendleton een sportkledingmerk werd met items die het hele jaar door konden worden gedragen.

Nieuws

Pendleton is opgebloeid onder de leiding van de familie Bishop en wordt nu geleid door de zesde generatie van de familie. Vandaag de dag zijn de producten van het merk verkrijgbaar in speciaalzaken, warenhuizen, meer dan 50 eigen Pendleton winkels in de Verenigde Staten, Pendleton catalogi en de online winkel van het merk. Pendleton kleding en dekens worden ook verkocht in Europa, Japan, Canada en Australië.

Beeld: Pendleton, via de officiële website van het merk.