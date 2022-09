Dit moet je weten over: Powell Craft

Powell Craft is een familiemerk uit Engeland dat een breed assortiment vintage-geïnspireerde dames-, heren- en kinderkleding aanbiedt, evenals speelgoed, accessoires en woningtextiel.

Oorsprong

Het in 1962 opgerichte merk Powell Craft door Veronica en Bill Powell, werd oorspronkelijk geopend als cadeauwinkel in Cornwall waar ze houten speelgoed verkochten. Na verloop van tijd breidden ze het assortiment uit met katoenen nachtkleding en woonartikelen van kant en linnen, geïnspireerd op de Victoriaanse tijd.

Evolutie

In 2004 namen Toby, de zoon van de Powell's, en zijn vrouw Kate het bedrijf over. In de afgelopen tien jaar hebben zij een breed assortiment baby- en kinderkleding, traditioneel speelgoed zoals de populaire lappenpoppen, en prachtige huishoudelijke artikelen geïntroduceerd . "Hoewel ons assortiment in de loop der jaren enorm is veranderd, door in te spelen op trends en op de behoeften van onze klanten, is onze passie voor prachtig vervaardigde producten onveranderd gebleven", aldus het bedrijf op zijn website.

Alle leveranciers waar Powell Craft al jarelang mee samenwerkt zijn onafhankelijke familiebedrijven. De belangrijkste leveranciers zijn gevestigd in Delhi en China. Waar mogelijk probeert het merk te werken volgens drie kernwaarden: verminderen, hergebruiken en recyclen. Daarnaast gebruikt het merk alleen natuurlijke, milieuvriendelijke kleurstoffen om zijn kleding te produceren.

Nieuws

De producten van Powell Craft zijn verkrijgbaar bij diverse online retailers en in hun eigen webshop, waar ze wereldwijd verzenden. Het bedrijf steunt een aantal goede doelen, zoals Mobile Crèches in India en Children's Hospice South West, een kinderhospice in Sussex. Sinds november 2020 zamelt Powell Craft in hun online shop ook donaties in voor de Woodland Trust: voor elke 0,25 pond die wordt gedoneerd, doneert het merk een bedrag. De teller voor het ingezamelde bedrag staat inmiddels al op meer dan 100.000 pond.

