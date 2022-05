Dit moet je weten over: Pretty Ballerinas

Pretty Ballerinas is een traditioneel familiebedrijf met meer dan 100 jaar ervaring in het schoenmakersvak. Het bedrijf maakte hun eerste paar ballerina-schoenen meer dan een eeuw geleden met de hand, in een klein dorpje in Menorca. Sindsdien is het bedrijf er altijd in geslaagd de perfecte balans te vinden tussen buitengewone materialen, comfort en elegante en speelse ontwerpen. Vandaag de dag is het nog steeds een onafhankelijk familiemerk, dat in harmonie met de omgeving werkt en trots is op zijn lange erfenis. De ballerina's van het merk stralen charme en vrouwelijkheid uit.

Oorsprong

Pretty Ballerinas werd in 1918 opgericht in een klein dorpje op het eiland Menorca. De familie Mascaró begon met de productie van ballerina's met behulp van plaatselijke ambachtslieden. De ontwerpen trokken de aandacht door het ruime aanbod aan stijlen, klassiek of origineel, en de vele kleuren en materialen die beschikbaar waren, maar ook door de uitstekende kwaliteit.

Evolutie

In de jaren '50 begon Pretty Ballerinas in hun atelier met de productie van designerschoenen van hoge kwaliteit en in de jaren '80 hadden ze verschillende winkels geopend onder de naam 'Jamie Mascaro'. In de jaren 90 brachten Lina en Ursula Mascaró het merk naar nieuwe hoogten en het werd wereldwijd gelanceerd. Het merk bestaat al sinds 1918, maar groeide uit tot wat het nu is vanaf 2005. In 2007 opende de familie hun eerste fysieke winkel in Londen. In de loop der jaren volgden er nog vele, waaronder New York, Barcelona, Dubaï, Los Angeles, Tokio, Sydney en Parijs (waar de 65e winkel is geopend). De Pretty Ballerinas pump, met hetzelfde ontwerp als een balletschoentje, werd een it-schoen en was te zien bij Kate Moss en Angelina Jolie. Het merk vernoemde haar klassiekers ook naar iconen en muzen uit de film-, dans- en muziekwereld. De consument kan kiezen uit Rosario, Ella, Shirley, Joanna, Marilyn en Audrey.

Nieuws

Pretty Ballerinas produceert haar schoenen nog steeds in hetzelfde dorp, op hetzelfde eiland, en heeft meer dan 60 ambachtslui en vrouwen in dienst. Het merk biedt nu een breed scala aan schoenen, tassen en accessoires, maar ook een bruidsmodelijn en een collectie voor kleine meisjes. Pretty Ballerinas is online verkrijgbaar en in wel 77 winkels in 28 landen.

Beeld: Pretty Ballerinas, eigendom van het merk.