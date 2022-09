Dit moet je weten over: Reinhard Frans

Het Nederlandse merk Reinhard Frans staat voor handgemaakt luxe schoeisel voor mannen. Onder het motto "De man, de schoen, de gedachte" ontmoet traditioneel vakmanschap innovatie. Om de massaconsumptie tegen te gaan worden de producten zorgvuldig en met zo min mogelijk overproductie vervaardigd.

Een bijzonder kenmerk van het merk is het handpatineren, een van de meest exclusieve vormen van het handmatig verouderen van leer door het aanbrengen van pigmenten en kleurstoffen. Schoenen van Reinhard Frans worden met de hand gekleurd in het eigen atelier van het label. Naast een breed assortiment leren schoenen biedt het merk ook een selectie sneakers, riemen en tassen.

Oorsprong

Reinhard Frans is een traditioneel Nederlands familiebedrijf dat in 2008 werd opgericht door Reinhard Withaar en zijn zonen vanuit een verlangen naar hoogwaardige herenschoenen tegen betaalbare prijzen. Na een langere periode van ontwikkeling opende het label in 2012 zijn eerste flagshipstore in Apeldoorn.

Evolutie

Al snel volgde de opening van nog meer winkels in Nederland. De collecties van Reinhard Frans worden ontworpen en ontwikkeld door het eigen productieteam en vervolgens vervaardigd in een fabriek in Boekarest door hoogopgeleide schoenmakers. Het gebruikte leer is afkomstig van Europese looierijen, aldus de website van het bedrijf. Ondertussen biedt het merk ook een aanpassingsprogramma waarmee klanten hun eigen unieke paar handgemaakte schoenen kunnen ontwerpen. Naast de stijl kunnen ook het materiaal en de zool individueel worden gekozen.

Nieuws

Reinhard Frans schoenen en accessoires zijn nu verkrijgbaar in de eigen webshop van het merk en in tien flagship stores in Nederland en België. Om de supply chain bijzonder efficiënt te houden, worden alle activiteiten van productie tot distributie intern uitgevoerd en worden de producten rechtstreeks aan de eindklant verkocht, uitsluitend in de eigen winkels.

Het merk wil in de toekomst verder uitbreiden en winkels openen in Duitsland en het Midden-Oosten.

Beeld: Reinhard Frans, eigendom van het merk