Dit moet je weten over: Roksanda

Roksanda is het gelijknamige high fashion label van de Servische ontwerpster Roksanda Ilinčić. Het merk is gevestigd in Londen en staat bekend om haar onderscheidende, vrouwgerichte design esthetiek die vrouwelijke silhouetten combineert met colour blocking en onverwachte contrasterende elementen.

"Roksanda creëert stukken die de persoonlijkheid van een vrouw onthullen en tegelijkertijd een gevoel van beschutting en toevlucht bieden door hun unieke ontwerp", aldus het label op haar website.

Oorsprong

Roksanda komt oorspronkelijk uit Servië, waar ze architectuur en toegepaste kunst studeerde aan de universiteit van Belgrado voordat ze naar Londen verhuisde om een master in dameskleding te halen aan Central Saint Martins.

Roksanda richtte haar gelijknamige label op met als doel een platform te creëren dat de gelijkheid van vrouwen bevordert en tegelijkertijd noties van traditionele schoonheid uitdaagt door een mix van tegenstellingen. Het merk debuteerde op de London Fashion Week in 2005 en werd onmiddellijk bejubeld door critici.

Evolutie

Roksanda heeft talrijke prijzen ontvangen voor haar werk, waaronder de British Fashion Awards Red Carpet Award in 2012, ELLE Style Awards voor Red Carpet Designer in 2013 en British Designer of the Year in 2016. De creaties van de ontwerpster maakten ook deel uit van tentoonstellingen in het Victoria & Albert Museum, het Design Museum en haar solotentoonstelling "The Poetry of Colour" in Belgrado, waarmee ze de liefdadigheidsinstelling Schools of Life voor kinderen steunde.

In 2020 werkte Roksanda samen met Activewear-merk Lululemon voor een fitnesscollectie geïnspireerd op de unieke designtaal van het label.

Nieuws

Vandaag de dag worden de collecties van Roksanda gekenmerkt door opvallende kleurencombinaties, sculpturale vormen en moderne, opvallende pasvormen. De producten van het merk zijn verkrijgbaar bij tal van gerenommeerde retailers zoals Harrods, Farfetch en Net-a-Porter.

Daarnaast heeft Roksanda een eigen winkel in Mayfair, Londen, ontworpen in samenwerking met Sir David Adjaye OBE. De winkel biedt alle seizoenscollecties en exclusieve handgemaakte stukken in beperkte oplage die alleen in de Mount Street-winkel verkrijgbaar zijn.

Beeld: Roksanda, AW22 collectie, eigendom van het merk