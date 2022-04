Dit moet je weten over: Rubirosa

Traditioneel vakmanschap, duurzaamheid en stille luxe - dat is waar het Zwitserse schoenenlabel Rubirosa voor staat. Geïnspireerd op de legendarische stijl van de Latijns-Amerikaanse bon vivant Porfirio Rubirosa, die wordt beschouwd als een van de laatste grote playboys van de 20e eeuw, produceert het merk uit Gossau hoogwaardige schoenen voor mannen. Sinds de zomercollectie van 2022 omvat het gamma voor het eerst ook damesschoenen. "Rubirosa is een uitnodiging om een leven te leiden met meer verfijning", aldus het label op zijn website.

Beeld: Rubirosa, eigendom van het merk.

Beeld: Rubirosa, eigendom van het merk.

Oorsprong

Het idee voor Rubirosa is ontstaan als een klein project onder vrienden dat vooral leuk moest zijn. Samen met zijn drie partners Luca Vidi, Rémy Hälg en Urs Rufer richtte voormalig profvoetballer Flavio Agosti in 2015 het bedrijf op nadat de vrienden op maat gemaakte schoenen met een eigen ontwerp hadden besteld bij een premiumfabrikant in Italië.

Rubirosa werd opgericht met als doel handgemaakte Italiaanse schoenen te produceren die traditionele waarden combineren met modern design en tegelijkertijd een hoog niveau van comfort en scherpe prijzen bieden.

Evolutie

Wat begon als een kleine start-up in 2015 is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol bedrijf op internationaal niveau. Rubirosa schoenen worden met de hand gemaakt in Riviera del Brenta in de buurt van Venetië, een van de oudste schoenmakersregio's van Italië, in overeenstemming met de milieuvoorschriften en de wetten inzake gezondheid en veiligheid op het werk, aldus het bedrijf. "Van de selectie van het materiaal, de controle van de kwaliteit en de kleurnuances tot de uiteindelijke goedkeuring van een schoen, zijn in totaal minstens 100 handelingen nodig", aldus het label.

Rubirosa zet zich al enige tijd in voor duurzaamheid. De schoenen van het merk zijn door de onafhankelijke organisatie Carbon-connect AG als klimaatvriendelijk beoordeeld. Het bedrijf werkt ook samen met de non-profitorganisatie Treellionaire en plant een boom voor elk paar verkochte schoenen. Sinds 2020 investeert Rubriosa ook in een klimaatbeschermingsproject in het Braziliaanse Amazonegebied om zijn uitstoot te compenseren en als bedrijf CO2-neutraal te zijn.

Nieuws

Momenteel verkoopt Rubirosa voornamelijk sneakers voor mannen en vrouwen. In de loop van de tijd zullen daar andere schoenmodellen aan worden toegevoegd. Het doel is om een innovatieve pionier te worden in de wereld van handgemaakte schoenen. Het businessmodel van het merk is gericht op retailers en online verkoop. Rubirosa heeft geen eigen winkels, maar distribueert zijn producten momenteel via meer dan 85 retailers in Europa en de Verenigde Staten, alsook via zijn eigen webshop.

Beeld: Rubirosa, eigendom van het merk.