Dit moet je weten over: Rue de Tokyo

Ontworpen in Parijs. Ontwikkeld in Japan. Gemaakt in Europa: Zoals de naam al doet vermoeden, combineert Rue de Tokyo de esthetiek van twee werelden in natuurlijke, elegante en absoluut tijdloze collecties voor vrouwen, mannen en kinderen.

Het in Kopenhagen gevestigde modelabel laat zich inspireren door de ongeëvenaarde aandacht van Japan voor details en het streven naar perfectie, de Franse toewijding aan vakmanschap en respect voor de kunst. Gebaseerd op het Parijse classicisme en de schoonheid van Japanse materialen, stelt Rue de Tokyo kunst boven commercie en elegantie boven extremen, wat resulteert in unieke producten voor wereldwijde nomaden die een goed leven aanvullen.

Oorsprong

Rue de Tokyo werd in 2017 opgericht door David Andersson Sahlin uit zijn frustratie over de mode-industrie, waar de meest uitzonderlijke stoffen vaak niet op de markt komen vanwege de winstmarges.

Opgroeiend op het platteland van Zweden werd David vanaf zijn vroegste herinneringen omringd door een wereld van inspirerende ontwerpen door de kunst van zijn moeder en de verzameling antieke meubels van zijn vader. Hij studeerde International Business, deed waardevolle ervaring op bij gerenommeerde merken en ontwikkelde zijn passie voor uitzonderlijk textiel, vooral tijdens zijn tijd bij het luxe modehuis Damir Doma in Parijs, waar hij alle materiaalontwikkeling en sourcing voor de heren- en damescollecties beheerde.

Door zijn vele reizen over de hele wereld werd David blootgesteld aan een groot aantal materialen en technieken en werd hij een expert op dit gebied. David voelde zich vooral aangetrokken tot de verfijnde esthetiek van Japans design en de subtiele aandacht voor details bij het behandelen en afwerken van stoffen. Geïnspireerd door zijn leven in Parijs, Florence en Kopenhagen, en reizen in Japan, besloot hij zijn eigen label Rue de Tokyo op te richten.

Evolutie

Sinds de oprichting van Rue de Tokyo heeft David zich ingezet om klanten met zijn merk een niveau van verfijning te bieden dat nergens anders te vinden is, voor wie echt waarde hecht aan dingen die uniek zijn.

Compromisloos textiel voor ultiem comfort en leven definieert de missie van het label. "Ik wil dat de kleding je een goed gevoel geeft, of je nu op vakantie bent of op je werk," zegt de ontwerper. Rue de Tokyo creëert alledaagse producten van uitzondering en gebruikt alleen natuurlijke, organische materialen en enkel van 's werelds beste stoffen.

Nieuws

Rue de Tokyo past naadloos in het moderne leven van wereldsteden. De eigentijdse collecties zijn verkrijgbaar bij verschillende retailers en via de eigen online winkel van het bedrijf, die internationaal verzendt.

Beeld: Rue de Tokyo, eigendom van het merk