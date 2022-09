Dit moet je weten over: Salt Water Sandals

Salt-Water Sandals is een Amerikaans erfgoedmerk dat al sinds 1944 zomerschoenen maakt. De praktische sandalen, liefkozend "SALTIES" genoemd omdat ze niet bang zijn voor zon, noch voor zout water, noch voor baden in zee, kunnen door iedereen gedragen worden - zowel door kinderen als volwassenen.

Een handgestikte zool, gespen met roestvrije en verstelbare tongen en gevlochten leer: De schoenen worden gekenmerkt door hun tijdloze vintage design, de degelijkheid van de materialen en de kwaliteit van het vakmanschap ontworpen door oprichter Walter Hoy.

Oorsprong

Het verhaal van Salt-Water Sandals begon in 1944 in de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om het tekort aan leer op te vangen, maakte Walter Hoy, een Britse immigrant uit Norwich, een paar sandalen voor zijn dochtertje Margery met behulp van afvalmateriaal uit een militaire laarzenfabriek. Zo werd het eerste paar Salt-Water Original sandalen geboren.

Het nieuws verspreidde zich snel en al snel vroegen gezinnen uit heel St. Louis aan Hoy of hij sandalen voor hun kinderen kon maken, wat leidde tot het bedrijf dat Salt-Water Sandals vandaag de dag is.

Evolutie

Vier generaties nakomelingen van Hoy zijn doorgegaan met het maken van duurzame leren sandalen. In de loop der jaren is het assortiment stijlen gegroeid en het kleurenpalet uitgebreid met behoud van de ambachtelijke productietechnieken en de oorspronkelijke stiktechniek.

Het bedrijf breidde zich wereldwijd uit en kreeg fans over de hele wereld, waaronder beroemdheden als Alexa Chung, Sarah Jessica Parker en Lauren Jackson, maar ook kinderen van sterren als Blue Ivy, Harper Beckham en Matilda Ledge.

Nieuws

Salt-Walter Sandalen van hoogwaardig, waterbestendig leer voor zand, zee en kust worden al meer dan 75 jaar door jong en oud gewaardeerd. De producten van het merk zijn over de hele wereld online en offline verkrijgbaar via de eigen online winkel en in meer dan 500 winkels in Europa.