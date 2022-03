Dit moet je weten over: Sam Edelman

De Amerikaanse schoenenontwerper Sam Edelman maakte zijn intrede in de schoenenwereld in 1975. Sindsdien heeft hij een onvergetelijke impact gehad op enkele van de meest gevierde moderne schoenmerken van de afgelopen 40 jaar.

Oorsprong

Sam Edelman creëerde zijn merk samen met zijn vrouw en medeoprichter van het bedrijf, Libby Edelman. Samen produceerden ze niet alleen een schoenenmerk, maar maakten ze er een compleet lifestyle merk van, gewijd aan een eigenzinnige en onconventionele stijl, geïnspireerd door tijdloze Amerikaanse elegantie die de kloof overbrugt tussen aspiratie en haalbaarheid om moderne luxe te definiëren.

Tijdens zijn reis heeft de ontwerper trendinspiratie voor de komende seizoenen gevonden in alle facetten van het leven, hij heeft zelfs volledige collecties gebaseerd op een muze die hij op het vliegveld heeft gespot.

Evolutie

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Sam Edelman het leerdistributiebedrijf van zijn vader zou overnemen, maar in plaats daarvan belandde hij in de schoenenindustrie. Na gewerkt te hebben met modemerken als Ralph Lauren, Esprit en nog veel meer, besloot Sam Edelman in 2004 zijn eigen merk te lanceren. Van laarzen, espadrilles, flats, hakken en loafers tot muiltjes, sandalen, slippers, sneakers en sleehakken, noem de schoen en Sam Edelman heeft hem ontworpen. Naast schoeisel heeft Sam Edelman in 2017 zijn collectie uitgebreid met jurken, denim, slaapkleding en bovenkleding.

Nieuws

Vandaag de dag zijn de ontwerpen van Sam Edelman te vinden in een van de 13 flagship stores in de Verenigde Staten op toplocaties als Beverly Hills, Palm Beach en SoHo. Ook internationaal blijft Sam Edelman zijn aanwezigheid uitbreiden, in steden van Hong Kong tot Dubai.