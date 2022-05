Dit moet je weten over: SAND Copenhagen

Sand Copenhagen is een Deens dames- en herenmodemerk dat ook sterk geworteld is in verfijnde Italiaanse mode. Het merk combineert het beste van beide tradities om een label te creëren dat zeer creatief is met een passie voor vakmanschap en een scherp oog voor mooie producten.

Oorsprong

In 1981 werd Sand Copenhagen opgericht door Lene & Søren Sand in Denemarken. Sinds de oprichting van het merk is het een familiebedrijf met hoofdkantoor in de stad Randers, in Denemarken.

Sand Copenhagen staat voor sterke waarden en het label streeft er voortdurend naar om de eigen impact op het milieu te verkleinen en haar sociale en economische duurzaamheid te versterken, geweldige ontwerpen te creëren en een transparante productie te bieden. Daarnaast gebruikt het stoffen die lang meegaan om zo ook de levensduur van elk item te bevorderen.

Evolutie

Het merk verhuisde in 1998 haar commerciële activiteiten van Denemarken naar Kopenhagen. De ontwerpstudio verhuisde echter naar de stad Como in Italië. Door gebruik te maken van verschillende locaties, combineert het merk het Scandinavische gevoel voor design en stijl met het hoogwaardige Italiaanse vakmanschap.

"We zijn niet zomaar een modebedrijf dat kleding maakt. Er zitten veel gedachten achter elke collectie, veel creatieve energie in elk item. Niet alleen vanwege het gevoel van de stoffen of de schoonheid van de items, maar ook omdat je alles met gemak kunt dragen, en je comfortabel kunt voelen waar je ook bent," aldus oprichter Søren Sand, volgens de website van het merk.

Nieuws

Vandaag de dag verkoopt het label via dan 1.200 retailers in 32 landen, die verspreid zijn over zes verschillende continenten. Daarnaast kan Sand Copenhagen met trots zeggen dat de volgende beroemdheden en influencers het merk vertegenwoordigen: Aloe Blacc, Darja Barannik, Emili Sindlev, Erik Forsgren, Janka Polliani, Josefine HJ en Zina Charkoplia.