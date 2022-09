Dit moet je weten over: Saye

Saye heeft als missie mensen naar een bewustere levensstijl te leiden en een alternatief te bieden voor de conventionele schoenenindustrie, zodat we zowel onze stijl als onze planeet kunnen behouden. Het bedrijf wil kleding en schoenen aanbieden die gemaakt zijn van hoogwaardige en duurzame materialen.

Oorsprong

Saye werd in 2018 opgericht in Barcelona, Spanje, via een succesvolle Kickstarter-campagne. Het label was in staat om 7.000 paar sneakers te lanceren en werd het meest gefinancierde Spaanse modeproject ooit op Kickstarter.

Het merk had bij de start één doel in gedachten en dat was om tijdloze sneakers te creëren en ze te gebruiken als startschot om verandering te stimuleren. Om de sneakers te maken, wordt er gebruik gemaakt van innovatieve en organische materialen op biobasis en gerecyclede materialen om hun producten op de meest transparante manier te produceren.

Saye prioriteert samenwerkingen met leveranciers die hun waarden delen, hun werknemers waarderen en respecteren, hun leefomstandigheden verbeteren en hen ook een veilige werkomgeving bieden.

Evolutie

Vanaf 2022 besloot Saye om alleen nog schoenen van veganistische materialen te produceren. Naast bio-gebaseerde materialen zoals bamboe, maïs, 100 procent biologisch katoen, gerecycleerde thermoplasten en dergelijke. Het merk heeft als doel om met zijn producten een zo laag mogelijke impact op de planeet te hebben.

Saye heeft samengewerkt met leveranciers zoals Fruitleather Rotterdam, die innovatief materiaal maken van afgedankte mango's. Dit materiaal is bijvoorbeeld terug te vinden in de iconische M'89 Vegan Mango schoenen van het merk.

Het Model '89 is de schoen waarmee het voor Saye allemaal begon, vanwege zijn frisse uitstraling en comfort. Het merk heeft zich echter altijd ingezet om zichzelf voortdurend aan te passen en te verbeteren om zo de meest duurzame en innovatieve schoen te creëren.

Nieuws

Saye wil graag iets terugdoen voor de planeet. Om ontbossing tegen te gaan en gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen weerbaarder te maken, financieert het label in samenwerking met de NGO We Forest de groei van twee bomen voor elk paar verkochte sneakers. Er zijn al 200.000 bomen geplant in het Amazonegebied, Australië, India en Zambia.

Het nieuwste product van het label is de Modelo '65 Vegan, deze schoen is gemaakt voor de zomer met zijn superlichte canvasgewicht en te verkrijgen in de kleuren granaat, limoen, oranje en violet.

Saye, eigendom van het merk.