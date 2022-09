Dit moet je weten over: Schiaparelli

Schiaparelli is een Frans couture maison dat bekend staat om de combinatie van kunst, mode en creatieve inventiviteit. Het merk is nauw verbonden met verschillende kunstenaars, met name van de surrealistische beweging van de jaren 1930 tot 1950.

Oorsprong

Elsa Schiaparelli maakte begin jaren twintig naam met een serie gebreide kleding met trompe l'oeil-effecten. In het daaropvolgende decennium kreeg het gelijknamige pand erkenning in de Parijse en internationale modewereld. Al snel kwamen er samenwerkingen tot stand met Europese kunstenaars als Jean Cocteau, Salvador Dali, Man Rey en Meret Oppenheim.

Evolutie

Tussen de jaren 30 en 50 gaf Schiaparelli een ongewoon surrealistische draai aan de modewereld. De collecties van het pand riepen nieuwe ideeën en benaderingen van de mode tot leven, waaronder kenmerkende stijlen met oversized gouden sieraden, symboliek, maar ook decadente materialen en weelderige versieringen. De collecties werden gecreëerd onder specifieke leidmotieven, waardoor de presentaties veranderden in theatrale shows die het publiek en later de drager meenamen naar andere werelden. Na meer dan twee opmerkelijk succesvolle decennia sloot Schiaparelli haar pand in de jaren 1950.

Nieuws

In 2014 presenteerde Schiaparelli de eerste haute couture collectie sinds 1954 en met de overname van Daniel Roseberry als artistiek directeur in 2019 heeft het pand een opleving beleefd. De coutureshow SS22 vond een grimmige resonantie binnen de mode-industrie, met een collectie die geheel in het teken stond van een van Elsas diepste inspiratiebronnen: het surrealisme. Het merk blijft shows geven die het publiek verbazen met een modeontwerp dat een evenwicht vindt tussen de roots van het merk en een nieuwe eigentijdse kijk. In de zomer van 2022 opende het Musée des Arts Décoratifs in Parijs een tentoonstelling gewijd aan Elsa Schiaparelli en haar merk, ter illustratie van de impact die zij halverwege de eeuw op de mode had.

Schiaparelli, AH22/23