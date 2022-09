Dit moet je weten over: Stella McCartney

Stella McCartney is het bekende modemerk van de Britse ontwerpster Stella McCartney. Haar collecties omvatten ready-to-wear voor vrouwen en mannen, accessoires, lingerie, brillen, parfums en kinderkleding. De ontwerpster is een toegewijd vegetariër en een groot voorstander van dierenrechten, en staat bekend om het gebruik van milieuvriendelijke en dierproefvrije alternatieven in haar collecties.

Oorsprong

Stella McCartney, geboren en getogen in Engeland, studeerde Fashion Design aan het prestigieuze Central Saint Martins college in Londen. Ze studeerde in 1995 af met haar laatste collectie, die door haar vrienden en modellen waaronder Naomi Campbell en Kate Moss op de catwalk werd getoond op het liedje "Stella May Day" gecomponeerd door haar vader Paul McCartney. Haar handelsmerk werd elegant gesneden couture, natuurlijk vertrouwen en sexy vrouwelijkheid.

Na haar afstuderen ging Stella McCartney werken als creatief directeur bij Chloé in Parijs voordat ze in oktober 2001 haar eigen luxe modehuis onder haar naam lanceerde.

Evolutie

Het modehuis werd al snel zeer succesvol en wordt vooral gewaardeerd om haar inzet voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Naast haar mainline collectie begon McCartney in september 2004 een samenwerking met adidas, die nu ook sportkleding voor verschillende sportdisciplines omvat. In de loop der jaren lanceerde het merk ook een heren-, kinder- en lingeriecollectie.

De ontwerper gebruikt innovatieve processen en duurzame materialen zoals biologisch katoen, bosvriendelijke vezels, gerecycled polyester en geregenereerd kasjmier en experimenteert zelfs met biofabricaten zoals paddenstoelenleer Mylo en in het lab gekweekte spinnenzijde. Beroemde namen zoals de hertogin van Sussex Meghan Markle en supermodel Gigi Hadid werden fans van het merk en kozen voor de chique jurken en overjassen van het merk voor speciale gelegenheden zoals het koninklijk huwelijk.

Nieuws

Tegenwoordig heeft Stella McCartney 51 zelfstandige winkels in de beroemdste winkelgebieden ter wereld, waaronder Soho in Manhattan, Mayfair in Londen, Palais Royal in Parijs en Milaan, Tokio, Sjanghai en Peking. Haar collecties worden verkocht in 77 landen via 863 verkooppunten, waaronder speciaalzaken en warenhuizen, en internationaal verzonden naar 100 landen via online verkoop.

Beeld: De eerste tas van Milo, eigendom van het merk