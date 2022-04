Dit moet je weten over: Studio Nok Nok

Studio Nok Nok ontwerpt duurzame juwelen van ge-upcycled hout. Geïnspireerd door alle mooie dingen in het leven, maakt het label uit België zorgvuldig handgemaakte geometrische oorbellen en halskettingen. "We hopen de wereld een beetje mooier te maken met onze juwelen, want het leven is te kort om geen mooie oorbellen te dragen", aldus het merk op haar website.

Oorsprong

Studio Nok Nok werd opgericht door Joline en Fleur uit België. In hun atelier in Mechelen laseren, schilderen en ontwerpen ze hun unieke juwelen. Het hout dat ze gebruiken is afkomstig van de houtzagerij van Joline's familie. Zo wordt elk paar oorbellen en elke halsketting gekenmerkt door een individuele houtnerf en dragen ze tegelijk bij aan duurzaam bosbehoud.

Evolutie

De oprichters van Studio Nok Nok werken voortdurend aan nieuwe collecties door te experimenteren met verschillende kleuren en materialen. Elke creatie bevat minstens één stuk gerecycleerd hout. Om een mooi contrast te creëren met de duurzame grondstof, worden andere materialen zoals vergulde metalen en hars toegevoegd. Studio Nok Nok sieraden zijn anti-allergeen en 100 procent nikkelvrij.

Nieuws

Het bedrijf verkoopt zijn juwelen in een eigen webshop en werkt daarnaast samen met talrijke retailers uit België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Slovenië, Ierland en Canada. Het label selecteert zijn retailers zorgvuldig en staat altijd open voor contacten met meer retailers om zijn winkelnetwerk uit te breiden.

Beeld: Studio Nok Nok, via de officiële Facebookpagina van het merk