Dit moet je weten over: TBD eyewear

TBD Eyewear is een bewust optiek- en zonnebrillenmerk dat Italiaans design en kwaliteit combineert met duurzaamheid. De genderloze collecties worden ontworpen in Milaan en gemaakt door de vaardige handen van deskundige Italiaanse ambachtslieden in Cadore.

Oorsprong

Het merk werd in 2015 opgericht door de twee ondernemers Fabio Attanasio en Andrea Viganò vanuit hun passie voor Made in Italy vakmanschap, digitaal en internationalisering. Het resultaat is de creatie van tijdloze brillenmodellen voor vrouwen en mannen die op zoek zijn naar verfijning. De namen van de collecties, zoals Cran, Pleat en Twill, komen voort uit maatwerk en symboliseren de unieke ontwerpbenadering van het merk voor brillen.

"TBD Eyewear is een beschermheer van Italiaanse uitmuntendheid met als doel te voldoen aan de eisen van de meest veeleisende klanten over de hele wereld," stelt het label op zijn website.

Evolutie

TBD Eyewear is sinds 2020 een pionier in duurzaamheid in de brillenwereld en blijft zich richten op volledig "groene" collecties. Om de impact op het milieu te minimaliseren en Italiaans vakmanschap te ondersteunen door middel van productie die volledig in het land plaatsvindt, gebruikt het label monturen gemaakt van bio-acetaat. De ecologische monturen zijn 100% biologisch afbreekbaar en recycleerbaar, terwijl ze alle kwaliteiten van traditioneel acetaat behouden.

Het merk gebruikt ook "groene" verpakkingen van gerecycled karton en etuis van gerecycled katoen.

Nieuws

De collecties van het merk bieden een breed scala aan verschillende monturen die klassieke vormen combineren met een moderne twist. Onlangs presenteerde TBD Eyewear twee nieuwe modellen, Cord en Piquet, met elegante uniseks silhouetten en geherinterpreteerde vintage stijlreferenties.

TBD Eyewear is nu verkrijgbaar in meer dan 175 luxe boetieks en optiekzaken over de hele wereld.

Beeld: TBD Eyewear, Collection Cord