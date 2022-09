Dit moet je weten over: Temperley London

Temperley London is een Brits luxemerk dat bekend staat om hun romantische en speelse ontwerpen. Hun jurken en japonnen worden vooral gewaardeerd om hun oog voor detail.

Oorsprong

Temperley London werd in 2000 gelanceerd door de Britse modeontwerpster Alice Temperley, slechts een jaar na haar afstuderen aan het Royal College of Art. In 2006 introduceerde het merk een bruidslijn.

Evolutie

Het merk richt zich tot vrouwen die waarde hechten aan vrijheid en fantasie en streeft naar een "levensstijl met een vervoerende kracht naar een andere wereld". De ontwerpen zijn gericht op moderne elegantie met een vleugje Brits bohemianisme en worden bereikt door vakmanschap en uitzonderlijke stoffen. Momenteel exploiteert het merk eigen boetieks, waaronder een flagship store in Somerset, en winkels in Chelsea, Marbella en Dubai. De bruidslijn wordt vertegenwoordigd in de winkel in Somerset en met een showroom in Londen. Het merk wordt ook verkocht bij online en fysieke retailers zoals Le Bon Marche, Nordstrom, Selfridges en Net-A-Porter.

Nieuws

Naast het vaak kleden van beroemdheden en publieke figuren voor specifieke evenementen, richt het merk zich ook sterk op de bruidssector en biedt het bijvoorbeeld diensten aan als personal tailoring en aanpassingen op maat. Het label presenteert haar ontwerpen in tweejaarlijkse ready-to-wear collecties, naast resort- en bruidscollecties. Bovendien maakt Alice Temperley er zelf een punt van om goede doelen te vertegenwoordigen, zoals ambassadeur voor Women of Women international.

