Dit moet je weten over: Thalé Blanc

Thalé Blanc is een luxe modemerk voor vrouwen gevestigd in Los Angeles, en opgericht door ontwerpster Deborah Sawaf. Het label haalt zijn inspiratie uit de kunst en mode van de jaren 1920 en de Franse renaissance en barok, maar kijkt ook naar exotische landen met een rijke geschiedenis van textiel en sierkunst.

De ontwerpen van het merk combineren moderne technieken met traditioneel vakmanschap en omvatten handtassen, kleding, accessoires en juwelen. Het handelsmerk van Thalé Blanc is het jachtluipaard, dat in elke collectie aanwezig is met zijn statigheid en elegantie.

Oorsprong

Thalé Blanc werd in 2010 opgericht door Deborah Sawaf nadat ze in de mode-industrie had gewerkt voor labels als Valentino, Gianfranco Ferré en Roberto Cavalli. Sawafs dochter Talia was de inspiratie voor de naam Thalé Blanc en werkte samen met haar moeder om het merk op te bouwen. Het leven van de creatief directeur in India, het Midden-Oosten, Italië en nu Los Angeles heeft haar creatieve blik aangescherpt en haar elegante stijl beïnvloed, die tot uiting komt in elk stuk dat ze ontwerpt.

Evolutie

Thalé Blanc presenteerde haar eerste prêt-à-portercollectie 'Statements' tijdens NYFW in de herfst van 2020. Sindsdien wordt elk seizoen een nieuwe collectie gelanceerd. Creatief directeur Deborah Sawaf staat in voor elk product, van ideevorming tot interactie met de consument.

Nieuws

De collecties van Thalé Blanc combineren chique elegantie met een vleugje sportieve speelsheid. De luxueuze handtassen worden 100 procent in Italië gemaakt van de beste materialen en kalfsleer.

Alle producten van het label zijn wereldwijd verkrijgbaar via de webshop van het merk. Thalé Blanc is er trots op dat haar ontwerpen op de rode loper worden gedragen door beroemdheden als Jennifer Lopez, Rita Ora en Chrissy Teigen.

Beeld: Thalé Blanc, via de officiële Facebookpagina van het merk.