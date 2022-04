Dit moet je weten over: The British Bag Company

The British Bag Company is een fabrikant van hoogwaardige tassen, bagage en accessoires die de ideale metgezel zijn voor zowel in de stad als op het platteland. De collecties van het merk zijn gericht op tijdloosheid en duurzaamheid en zijn geïnspireerd op het rijke Britse erfgoed van het bedrijf.

Oorsprong

The British Bag Company is eigendom van de Arnold Wills Company, een familiebedrijf dat in 1946 werd opgericht en bekend staat om de productie van luxueuze lederwaren. Het hoofdkantoor van het merk is nog steeds gevestigd in Uppingham, Engeland, waar in 1951 een nieuwe speciaal gebouwde fabriek werd geopend om plaats te bieden aan het groeiende personeelsbestand.

Evolutie

De firma Arnold Willis en haar merken verwierven al snel een reputatie van hoogwaardige producten en eersteklas vakmanschap. De collecties van de British Bag Company zijn gemaakt van geweven stoffen, linnnen bedekt met bijenwas en leder, dat volgens de merken afkomstig is van de beste fabrieken en leerlooierijen ter wereld. Al het leer wordt ook alleen geverfd met plantenextracten, wat de impact op het milieu reduceert.

Nieuws

Het assortiment van The British Bag Company omvat vandaag reisbagage, rugzakken, handtassen, portefeuilles en accessoires voor mannen en vrouwen, alsook waterdichte drybags. Bijzonder populair is de collectie van Harris Tweed, een hoogwaardige tweedstof die door eilandbewoners met de hand wordt geweven, afgewerkt en vervaardigd uit zuiver scheerwol op de Buiten-Hebriden in Schotland.

De producten zijn verkrijgbaar bij verschillende detailhandelaars in het Verenigd Koninkrijk en via de webshop van het bedrijf.

Beeld: The British Bag Company, via de officiële Facebookpagina van het merk.