Dit moet je weten over: The New Chapter

The New Chapter is een duurzaam baby en peuter merk uit Nederland dat geïnspireerd is op de verhalen van ouders. Deze unieke verhalen vertaalt het merk vervolgens in handgeschilderde prints die terugkomen in de collecties, oftewel 'chapters'. Bij The New Chapter vind je designs voor kinderen groot of klein in verfijnde kleuren, met een vleugje Nordic stijl en een eigentijdse uitstraling, altijd met oog voor detail en de wereld om ons heen.

Oorsprong

The New Chapter is opgericht in 2020 als onderdeel van het Nederlandse kinderkledingbedrijf Jolo Fashion Group. Het Nederlandse merk biedt kledingcollecties voor kinderen van 0-4 jaar. Elk nieuw seizoen gaat The New Chapter via sociale media op zoek naar gezinnen waarmee ze het nieuwe ‘chapter’ kunnen ontwikkelen; moeders die houden van kinderkleding in vrolijke kleuren en die belang hechten aan duurzaamheid. Per seizoen worden 4 moeders uitgekozen die ieder op een andere manier bijdragen aan het ‘chapter’. Zodra er een match is, kan het creatieve proces beginnen. De moeders leveren moodboards en kiezen een kleurkaart. Op basis hiervan worden de designs en de handgemaakte prints voor de collectie ontwikkeld. Er wordt voortdurend input gevraagd bij de moeders zodat het totaalplaatje van de collectie helemaal klopt en de vrouwen nauw betrokken zijn bij het hele proces. Zodra de samples van de ontwerpen zijn goedgekeurd door beide partijen, worden de laatste puntjes op de i gezet en kunnen deze uitgeleverd worden aan de shops. De 4 moeders en kinderen moeten natuurlijk wel eerst nog even met samen met hun kinderen op de foto met de collectie!

Evolutie

The New Chapter gebruikt duurzame materialen voor zijn collecties omdat het merk het belangrijk vindt zowel oog te hebben voor de wereldwijde ontwikkelingen als voor de groei van kinderen.”We hechten niet alleen waarde aan the perfect picture, maar ook aan the bigger picture,” aldus het merk op zijn website. De (unisex) kleertjes worden gemaakt van zacht, biologisch katoen zodat de allerkleinsten er fijn in kunnen spelen en bewegen en zich zo comfortabel mogelijk voelen. Zo gaan ze zo lang mogelijk mee voor alle belangrijke gebeurtenissen, oftewel ‘nieuwe hoofdstukken’’ in het leven van kinderen zoals een nieuw seizoen, levensjaar of de geboorte van broertjes of zusjes. The New Chapter ervoor dat the chapters geschikt zijn voor ieder seizoen en ieder kind, groot of klein.

Nieuws

De kinder- en peutermode van The New Chapter wordt verkocht in kindermode multi-brand stores in heel Europa, van het eigen Nederland tot Griekenland, en de collecties zijn beschikbaar via een twintigtal online webshops en retailers. Het merk wil kinderkleding toegankelijk maken voor iedereen en hanteert daarom normale prijzen.

