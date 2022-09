Dit moet je weten over: Tod's

Tod's is een Italiaans erfgoed merk met grote expertise in het vakmanschap van leer. Het merk staat vooral bekend om zijn hoogwaardige schoenen en leren accessoires, met een imago van "stille luxe en comfort".

Oorsprong

Het merk vindt zijn oorsprong in het begin van de jaren twintig in Italië. Opgericht door Filippo Della Valle als een ambachtelijke schoenenfabrikant, is Tod's gebaseerd op handwerk, toewijding aan details en hoge kwaliteit. In de beginjaren produceerde de fabrikant in kleine partijen en meestal lokaal. Dit veranderde echter halverwege de eeuw, toen Filippos' kleinzoon Diego de leiding van het bedrijf overnam. Onder zijn leiding begon Tod's grotere hoeveelheden te produceren voor Amerikaanse warenhuizen als Bergdorf Goodman en Saks Fifth Avenue.

Evolutie

In 1987 creëerde Tod's een schoenontwerp dat een visueel begrip werd voor de stijl en normen van het merk - een schoen gemaakt voor het besturen van auto's met een dunne, flexibele lederen body en een rubberen zool die doorloopt tot aan de hiel voor ultiem comfort en ondersteuning. Tot op de dag van vandaag is de schoen een van de bekendste ontwerpen en heeft hij een onvergelijkbare herkenning factor over de hele wereld. De Tod's Spa Group lanceerde later merken als Fay en Hogan en verwierf een groot aandeel in het bekende schoenenmerk Roger Vivier. Tod's heeft meer dan 30 winkels over de hele wereld, waaronder verkooppunten in Europa, de Verenigde Staten, Azië en Australië.

Nieuws

In de afgelopen jaren heeft Tod’s zijn assortiment en zijn aanwezigheid over de hele wereld voortdurend uitgebreid, terwijl het trouw is gebleven aan zijn Italiaanse erfgoed en herkomst in vakmanschap. Door traditie en innovatie te combineren, heeft Tod's een sleutelpositie verworven in de wereldwijde luxe schoenen- en lederwarenindustrie.