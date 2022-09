Dit moet je weten over: Vieri

VIERI schreeuwt activisme met een vleugje dolce vita: Het sieradenlabel met Italiaanse wortels van ontwerpster Guya Merkle combineert luxe, ethiek en duurzaamheid in hoogwaardige sieraden van gerecycled goud.

Oorsprong

Eind jaren dertig richtte Guya's grootvader Rudolf Merkle in Pforzheim de juwelengroothandel Rudolf Merkle op. Geïnspireerd door zijn elegante vrouw, de Italiaanse Eva Gaietta, verkocht het Merkle bedrijf stijlvolle maar modieuze sieraden. Na de dood van haar grootvader nam haar vader Eddy Vieri Merkle het bedrijf in 1965 over.

Guya's liefde voor juwelen begon dus al vroeg in haar jeugd, toen ze mocht spelen met alle kostbare edelstenen in de kluis van haar vader. Na zijn plotse overlijden in 2007 nam ze op 21-jarige leeftijd het familiebedrijf over.

Evolutie

Om haar in de loop der jaren opgedane kennis te verdiepen, studeerde Guya Jewellery Essentials in Londen en bezocht ze een kleine mijn gemeenschap midden in de Andes in Peru. Ontroerd door de onmenselijke en niet-duurzame omstandigheden in de goudmijnen, richtte ze in 2012 de Earthbeat Foundation op, die campagne voert voor eerlijke en duurzame goudwinning over de hele wereld. In 2015 werd haar juwelenbedrijf VIERI Fine Jewellery gelanceerd.

Het label viert de Italiaanse levenslust en de veelzijdigheid, ambitie en prestaties van vrouwen. "Mijn missie: een bedrijf leiden dat verantwoord produceert, duurzaam handelt en haar producten meer levensvreugde, plezier en sensualiteit biedt. Want luxe en duurzaamheid zijn niet tegenstrijdig, ze zijn zelfs wederzijds afhankelijk", aldus oprichtster Guya Merkle op de website van het merk.

Nieuws

VIERI staat vandaag de dag voor vrouwelijke ontwerpen met een twist en draagt actief bij aan een duurzame juwelenindustrie. De kern van elke VIERI-collectie is het iconische wolkendesign van het merk.

De producten van het label uit Berlijn zijn verkrijgbaar via de officiële webshop en bij een aantal internationale retailers.

Beeld: VIERI, eigendom van het merk