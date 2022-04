Dit moet je weten over: Waidzeit

De Ennstal Alpen in het hart van Oostenrijk zijn de geboorteplaats van Waidzeit. Geïnspireerd door de bergen en de schoonheid van de natuur, heeft het familiebedrijf zich toegelegd op het ontwerpen van unieke en duurzame horloges van hout. Brillen, juwelen en accessoires voor mannen en vrouwen, gemaakt van hout, steen en merinowol, zijn eveneens in het assortiment van het merk te vinden.

Oorsprong

Het familiebedrijf werd in 2014 opgericht met als doel authentieke en duurzame designaccessoires te creëren die de levensstijl uit de Alpen vastleggen. Tijdens het fabricageproces van de collecties maakt Waidzeit gebruik van natuurlijke materialen van de hoogste kwaliteit, zoals loden, leer en lokale houtsoorten zoals antieke moeraseik, Zwitserse steenpijnboom en walnoot, om hun verbinding met de natuur en mindfulness over te brengen.

Evolutie

Christoph, de directeur van het bedrijf, heeft een grondige opleiding in houttechnologie genoten en slaat met zijn ontwerpen steeds nieuwe, innovatieve wegen in. Naast collecties gemaakt van lokale houtsoorten heeft Waidzeit zijn assortiment uitgebreid met de 'Barrique' lijn, die oude eikenhouten vaten een tweede leven geeft door middel van upcycling. Het hout van eikenhouten barrique vaten, waarin wijn of whisky decennia lang in Frankrijk heeft gerijpt, wordt zorgvuldig verwerkt tot unieke horloges, brillen en sieraden.

Nieuws

Liefhebbers van het unieke design waarderen de producten van Waidzeit en kunnen tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame toekomst. Vandaag de dag zijn de collecties van het merk verkrijgbaar bij meer dan 250 retailers in Oostenrijk, Duitsland, België, Luxemburg en in diverse webshops, alsook op de website van het bedrijf.

Beeld: Waidzeit, via de officiële website van het merk.