Dit moet je weten over: We are HAH

Duurzaamheid ontmoet sexy met We are HAH. Het merk uit West Hollywood biedt eco-bewuste lingerie, badmode en gedurfd ontworpen confectiekleding die zowel toegankelijk als aantrekkelijk is, kleurrijk is en je zowel van binnen als van buiten een goed gevoel geeft. Het label gelooft dat je sexy kunt zijn met een doel en toch een ziel kunt hebben.

Oorsprong

We are Hah is in 2014 opgericht door Sharleen Ernster in Los Angeles, het merk staat voor de uitdrukking 'Hot as Hell'. Met een achtergrond bij Victoria's Secret en Guess wilde Sharleen de afvalcyclus in de mode doorbreken. Ze besloot stukken te maken voor vrouwen die niet proberen hun taille af te slanken of hun borsten omhoog te duwen, maar liever zichzelf te zijn: natuurlijk en comfortabel.

Evolutie

In het begin werd We are HAH met gemengde gevoelens ontvangen, omdat duurzaamheid nog geen modewoord was. Maar in 2018 verschoof de focus van de mode-industrie en werd duurzaamheid een prioriteit. Sinds dag één gebruikt We are HAH duurzame stoffen zoals EFL, een stof gemaakt van een basiselement van maïssuiker. Het biedt ook biologisch katoenen ondergoed aan, gemaakt in India. Het merk gaat nog verder door gebruik te maken van milieuvriendelijke digitale en sublimatie printtechnieken, die 95 procent minder water gebruiken en patronen en kleuren van hoge kwaliteit mogelijk maken. De kers op de taart van al hun duurzame initiatieven is dat We are HAH ook herbruikbare plastic zakken als verpakking gebruikt.

Nieuws

We are HAH biedt nu een op planten gebaseerde, digitaal bedrukte panty-collectie in samenwerking met de Britse kunstenares Zoe Grace, en het label heeft samengewerkt met mediabedrijf Discovery om een milieuvriendelijke collectie lingerie, zwem- en slaapkleding te creëren, waarbij een deel van de opbrengst zal worden gedoneerd om de tijgers te beschermen. De ontwerpen van het merk zijn verkrijgbaar in de online winkel van het merk en worden gedistribueerd via Victoria's Secret en de online winkel van Free People.

Beeld: We are HAH, eigendom van het merk