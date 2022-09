Dit moet je weten over: Wicker Wings

Wicker Wings is een familiebedrijf dat in Manchester is opgericht door het broer-zus duo James en Belinda met een missie om vrouwelijke ambachtslieden financiële onafhankelijkheid te geven door middel van hun handgemaakte, duurzame rieten tassen. Het merk wil ook de manier waarop mensen over riet denken veranderen.

Oorsprong

In 2015, na het ontdekken van de geschiedenis van hun grootmoeder Māma (奶奶) , die met de hand manden wierf om haar familie in China te onderhouden, besloten James en Belinda Yu dit ambachtelijke pad voort te zetten door een moderne kijk op de rieten mand te creëren. Familiegeschiedenis en -cultuur en design zijn de kernwaarden van Wicker Wings.

Evolutie

Elke tas is handgemaakt. Wicker Wings gebruikt de hoogste kwaliteit rotan, een plant die samen met de ranken uit één zaadje groeit. Zijn snelle groeisnelheid en het feit dat hij kan worden aangevuld, maken het een ongelooflijk duurzaam materiaal. De tassen worden met de hand gemaakt in een klein dorp in Indonesië en vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd zodat het lederen gedeelte kan worden toegevoegd. Het is een Italiaans leer dat is gelooid met boomschors en bloemen die het milieu veel minder belasten. De Fan-tas werd al snel de handtekening van het merk, met zijn sculpturale en oogstrelende ontwerp.

Nieuws

Wicker Wings, nu een wereldwijd merk, is erin geslaagd om van rieten tassen een hoofdbestanddeel van de moderne garderobe te maken. Er zijn tegenwoordig ook telefoonhoesjes en kaarthouders verkrijgbaar. Ze worden gemaakt met de resterende 15 procent leer die ongebruikt blijft van de tassen. De grootmoeder van James en Belinda is nog dagelijks bij het proces betrokken.

