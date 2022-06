Dit moet je weten over: Woolrich

Met 190 jaar ervaring en een rijk Amerikaans erfgoed noemt Woolrich zichzelf "The Original Outdoor Clothing Company". Het bedrijf heeft een passie voor het outdoor-leven en weerspiegelt de Amerikaanse droom door degenen die de kleding van het merk dragen te stimuleren om één te zijn met de outdoor-elementen en hun dromen na te jagen.

Oorsprong

Woolrich werd in 1830 opgericht in Pennsylvania door oprichter John Rich en is Amerika's oudste outdoorkledingmerk. In eerste instantie begon Woolrich met de productie van wollen kledingstukken om arbeiders te ondersteunen die in ijskoude omstandigheden moesten werken. Daarna wilde het merk de beste outdoorkleding leveren voor alle consumenten, omdat Woolrich gelooft in het najagen van avontuur, vrijheid en een echt doel.

Woorden als doordacht, consistent en puur beschrijven de ethos van het merk, omdat de kleding duurzaamheid, gevoeligheid en stijl combineert.

Woolrich, via de officiële Facebookpagina van het merk.

Evolutie

De wollen kledingstukken van Woolrich, die in fabrieken zijn vervaardigd, zijn van groot nut geweest tijdens een aantal belangrijke historische gebeurtenissen wereldwijd. Het merk heeft in de loop der jaren dekens, jassen en sokken geleverd aan Amerikaanse soldaten voor comfort en warmte.

In de jaren 1970 werd de oorspronkelijke Woolrich Arctic Parka jas ontworpen voor degenen die werkten aan de bouw van de Alaska pijpleiding bij temperaturen onder het vriespunt. Woolrich heeft recentelijk nieuwe eco en duurzame materialen en technologieën opgenomen in het assortiment om de iconische parka aan te passen aan de wereld van vandaag.

Nieuws

De collecties van Woolrich worden vandaag de dag gedistribueerd in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika en Zuidoost-Azië via een netwerk van 32 winkels over de hele wereld en online. Daarnaast omvat het merk een ander label genaamd Woolrich Outdoor, ontworpen door het Japanse merk Goldwin.

Het Woolrich Outdoor label biedt indoor en outdoor kleding die is ontworpen om te passen bij een nieuwe hybride levensstijl door de combinatie van lichtgewicht en innovatieve materialen om thuis te ontspannen met zachte en warme stoffen die perfect zijn om warm te blijven tijdens een wandeltocht.

Woolrich, via de officiële Facebookpagina van het merk.