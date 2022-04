Dit moet je weten over: Xsensible

Xsensible International is een Nederlands schoenenmerk dat zijn inspiratie haalt uit alle uithoeken van de wereld, met name uit Japan. Het merk koestert traditionele waarden en combineert deze met de nieuwste technieken. Bekend om zijn Stretchwalker-concept, ontwikkeld in Japan, vinden de schoenen van Xsensible hun oorsprong in het basisprincipe van de Japanse slipper ‘Ippon-ba geta’.

Oorsprong

Familiebedrijf Xsensible werd opgericht als schoenenfabriek Nimco in Nijmegen in 1918, tevens tot op heden het moederbedrijf van het merk. Het bedrijf verhuisde al snel zijn productie naar Portugal. In de stad Porto worden de schoenen op ambachtelijke wijze geproduceerd in de state-of-the-art fabriekslocaties uitgerust met de nieuwste machines en productiefaciliteiten. In deze fabrieken worden orthopedische schoenen vervaardigd voor zusterbedrijf Nimco naast de Xsensible confectieschoenen. De Xsensible collecties zijn geïnspireerd door de trends en looks van het seizoen, met oog voor vakmanschap.

Evolutie

1970 was een belangrijk jaar voor moederbedrijf Nimco. Het verhuisde zijn productie naar Portugal en hield een uitverkoop van zijn schoenen in het oude fabriekspand in Nijmegen, waar het kort daarna een winkelcentrum bouwde met de eerste eigen winkel. In 2007, zette Xsensible zijn internationale expansie in gang en breidde uit naar Azië waar de de belangrijkste afnemers in China, Japan en Singapore exclusieve shop-in-shops openden.

Beeld: Xsensible SS21 collectie, via de officiële website van het merk.

Wat betreft duurzaamheid zet Xsensible ook belangrijke stappen. Denk hierbij aan een energiezuinig bedrijfspand, maar ook aan afvalreductie met betrekking tot materiaalgebruik. In 2016 won Nimco’s Xsensible De Gouden Schoen, de belangrijkste prijs voor Nederlandse schoenenbedrijven. Daarnaast ontwierp Nederlands schoenenontwerper Jan Janssen een echte goude schoen voor het wandelevenement De Nijmeegse Vierdaagse.

Nieuws

Sinds de lancering van het Stretchwalker-concept in 2014 hebben buitenlandse partners meer interesse getoond en steeg het aantal verkooppunten in Nederland in korte tijd van 30 naar 400. Ook komen er steeds meer verkooppunten bij in landen als Duitsland, België, Finland, Ierland, Groot-Brittannië, Israël, Amerika en Canada.