Dit moet je weten over: Yess Belgium

Yess Belgium is een Belgisch modelabel voor vrouwen, bekend om zijn modieuze ontwerpen met een hoge herkenningswaarde. Achter het merk staat de toegewijde ontwerpster Yessie Vanmanshoven uit Diepenbeek. Als moeder van twee kinderen kent ze het belang van hoogwaardige stoffen en tijdloze elegantie die het budget niet te boven gaan. Met haar kleurrijke ontwerpen wil ze elke vrouw laten stralen.

Oorsprong

Yess Belgium werd opgericht door Yessie Vanmanshoven. In de begindagen verkocht het merk eerst kleurrijke en kwalitatief hoogstaande sjaals en accessoires. Ontwerpster Vanmanshoven vindt altijd en overal inspiratie: "Een vroege hardloopsessie, mijn kinderen naar school brengen, de geur van verse citroenthee, een handtas op een marktkraam in Kathmandu. Ik vind het heerlijk om al mijn inspirerende vondsten mee terug te nemen en ze samen met mijn beste en meest vertrouwde vrienden te bekijken," zegt Vanmanshoven.

Evolutie

Intussen is de collectie van Yess Belgium uitgebreid tot een volledige kledinglijn voor vrouwen met wijde broeken, blouses, jurken en ook mondmaskers en handtassen. Omdat de ontwerpster veel aandacht besteedt aan materialen, gebruikt ze voor haar ontwerpen uitsluitend natuurlijke stoffen. Denk aan een zijden tuniek, een sjaal van kasjmier of een bontstola. Bovendien verzekert het bedrijf op zijn website dat alle producten ethisch vervaardigd zijn uit hernieuwbare bronnen en voldoen aan de strengste EU-normen.

Nieuws

Yess Belgium is vandaag verkrijgbaar in acht Europese landen in verschillende boetieks en in de online shop van het merk. Het grootste compliment voor Yessie Vanmanshoven is wanneer vrouwen haar collectie dragen en zich daardoor zelfverzekerder en sterker voelen. Met haar producten inspireert ze mensen voortdurend om een kleurrijk leven te leiden met karakter, schoonheid en elegantie.

