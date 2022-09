Dit moet je weten over: Zancan

Zancan is een merk voor herenjuwelen, opgericht door ontwerper Robertino Zancan in het goudsmidsdistrict van Vicenza, Italië. Het label creëert sieraden en horloges die het hoogste Italiaanse vakmanschap combineren met het gebruik van innovatieve materialen. "Bij Zancan gaat het erom dat je opvalt omdat je iets unieks draagt en je persoonlijkheid uitdrukt," stelt de ontwerper op de website van het bedrijf.

Oorsprong

Het label ontstond in 1989, aanvankelijk als fabrikant en distributeur van sieraden voor vrouwen. In 2000 kreeg de oprichter, eigenaar en ontwerper van het bedrijf, Robertino Zancan, het idee om zijn eerste sieradenlijn voor mannen te creëren en zich te wagen aan een marktniche die zich in die jaren net aan het ontwikkelen was.

Het doel van de ontwerper was een collectie sieraden en accessoires te creëren die op elegante wijze de persoonlijkheid van een man zou vertegenwoordigen en hem zou vergezellen op zijn reis door het leven. Zijn creativiteit en vindingrijkheid zijn duidelijk zichtbaar in elke collectie, die zich onderscheidt door hun sterke persoonlijkheid en innovatieve details.

Evolutie

In de afgelopen jaren heeft Zancan een belangrijke plaats ingenomen in de wereld van sieraden. Sinds de oprichting heeft het merk altijd indruk gemaakt door zijn vermogen om perfectie te garanderen. Een team van geselecteerde professionals ziet met precisie toe op elke productiefase, van de verwerking van de grondstoffen tot de fijne afwerking van de edelstenen.

Sinds 2010 heeft het bedrijf besloten het vrouwensegment definitief op te geven en zich uitsluitend te richten op mannensieraden.

Nieuws

Vandaag de dag is Zancan aanwezig in ongeveer 1400 winkels in Italië, verspreid over het hele land en in meer dan 600 winkels over de hele wereld. Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een recordomzet van meer dan 7.000.000, een groei met dubbele cijfers ten opzichte van 2020 en een stijging van ongeveer 5% ten opzichte van 2019.

In 2022 zet Zancan de samenwerking met de prestigieuze autofabrikant Bugatti voort. Verder is het merk geselecteerd als producent van herenjuwelen merchandise voor de Qatar Fifa World Cup 2022 via het partnerschap met de Almajed groep. "Een prestigieuze opdracht die ons vervult met trots en tevredenheid," zegt Riccardo Zancan, "een belangrijke erkenning voor ons werk en professionalisme."

Beeld: Zancan, eigendom van het merk