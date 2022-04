DNM Pure: Betere denims. Betere keuzes. Betere planeet.

DNM Pure neemt een volgende stap in haar reis naar een ecologische en sociaal duurzame collectie en stelt haar duurzaamheidsdoelstellingen naar voren. Het streven is per 2025, dat 100% van het gebruikte katoen een duurzame oorsprong heeft. Daarnaast is het streven, dat 100% van het gebruikte polyester van een gerecyclede variant is.

“Bewust van het milieu-impact van ons product, in lijn met onze doelen en internationale verplichtingen, werken we zoveel als mogelijk met denims en denim gerelateerde producten, waarbij we het gebruik van vezels met een lagere milieu-impact in onze collectie promoten. Door de doelstellingen voor het gebruik van duurzame vezels naar voren te brengen, kunnen we op weg naar een duurzamere modetoekomst”

“Nu dat DNM Pure begint zich te nestelen in de winkels, vinden wij dat het tijd is een statement te maken.” legt Randy Lobatto, co-founder van DNM Pure, uit. Eigen ontwikkelde pasvormen, hoogwaardige stoffen, achter elk model in de collectie schuilt een verhaal, een eigen achterzak en dat maak ieder ontwerp uniek. Wij zijn altijd op zoek naar unieke eigenschappen binnen onze collectie, zoeken de grenzen op in elk stiksel en naad. Dit resulteert in een uitdagende jeans collectie voor vrouwen, die net iets meer verwachten van hun jeans.