Documentaire The New Wave

Hoe is het om je te bewegen in een snel vernieuwende, inclusieve, diverse en duurzame modewereld? Dit verhaal vertellen jonge documentairemakers Meike Engels en Duc Tai Ta door de ogen van aanstormend modetalent Ruben Jurriën. Het verhaal wordt versterkt en bevestigd door gevestigde modetalenten Eben Badu van streetwear merk 'The New Originals' en Inez Naomi Correa Alves van 'Versatile Forever'. We volgen Ruben Jurriën in de aanloop naar zijn eerste Amsterdam Fashion Week. Hij heeft afgelopen jaar de Lichting 2022 gewonnen en mag daarom zijn eerste Amsterdam Fashion Week doen in september. Hierbij komt veel kijken. Onzekerheid, stress en veel druk om zijn eerste fashion week ook gelijk goed te doen. Dit is hét moment dat hij zichzelf op de kaart kan zetten als modeontwerper nationaal én internationaal. Daarnaast volgen we twee gevestigde modeontwerpers in hoe zij zich bewegen in dit nieuwe modelandschap. De modewereld wordt steeds diverser, inclusiever en duurzamer. Hier zijn alle ontwerpers die wij volgen mee bezig. Dit uit zich in hun kleding, kledingmaten en stoffen die zij gebruiken. We willen het verhaal vertellen van de toekomst van de mode-industrie en wat die inhoud. De normen, waarden en gebruiken die anders zijn dan de strenge modewereld zoals wij die van vroeger kennen.

Duc Tai en Meike willen als makers dit verhaal produceren omdat wij het Nederlandse modelandschap in een positief licht willen weergeven. In de media wordt er toch vaak negatief bericht over het modelandschap en daar willen wij verandering in brengen. Het strenge, conservatieve modebeeld is aan het wegvagen en maakt plaats voor een frisse, progressieve blik op kleding. Met genoeg passie en inzet kan je het maken in de harde modewereld, ongeacht of je een opleiding hebt gedaan of waar je vandaan komt. De nieuwe generatie maakt het mogelijk dat iedereen zich kan uiten door middel van kleding, ongeacht hoe iemand er uit ziet.

Wilt u deze jonge documentairemakers steunen in hun debuut als documentairemakers? Dan kunt u via de onderstaande link doneren, alle kleine beetjes helpen!

https://www.voordekunst.nl/projecten/15298-the-new-wave#het-verhaal

Instagram: @thenewwave.doc