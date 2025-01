Doe mee met TMO’s Business Battle en maak kans op een gratis studiebeurs

TMO Fashion Business School is op zoek naar aanstormend modetalent

Voor wie een carrière in de mode- en lifestylebranche ambieert is TMO Fashion Business School dé springplank. Deze kleinschalige, particuliere hbo-opleiding is voor de tiende keer op rij uitgeroepen tot TOP-Opleiding en is de enige erkende fashion business school in Nederland.

En nu is er nóg meer reden om enthousiast te worden: TMO geeft ambitieuze talenten de kans om een volledige studiebeurs voor de tweejarige (Associate degree) hbo-opleiding ter waarde van €33.000 te winnen door deelname aan de TMO Business Battle. Het is de 7e keer dat TMO deze talentenwedstrijd organiseert.

Tijdens de Business Battle, die bestaat uit twee opdrachten en een finale, staan motivatie en ambitie centraal. TMO is op zoek naar kandidaten die perfect bij de opleiding passen. De winnaar krijgt de 2-jarige Associate degree-opleiding volledig vergoed.

Feiten op een rij

Enige hbo-erkende fashion business opleidingen in Nederland (Associate degree en Bachelor)

Kleinschalig onderwijs met focus op kwaliteit, ondernemerschap en talentontwikkeling

Internationaal netwerk voor stages en banen

Hoge baanzekerheid

Inschrijven kan tot 14 februari 2025. Uit alle inzendingen selecteert TMO de meest veelbelovende kandidaten, die vervolgens de strijd met elkaar aangaan.

OVER TMO Fashion Business School Lees meer over TMO Fashion Business School op de schoolpagina