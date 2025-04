Dolce Diva: Een ode aan zomerstijl

Zinderende zonnestralen, lichte briesjes en een vleugje Italiaanse elegantie: dat is de sfeer die Dolce Diva, de nieuwste capsulecollectie van Amour&Luxe, ademt. De collectie brengt de typische Amour&Luxe-stijl naar een hoger niveau, met iconische fashionista’s, verfijnde mode-elementen en een subtiele knipoog naar de luxueuze ‘Dolce Diva’ lifestyle.

De ziel van de collectie

Met tien unieke prints viert Dolce Diva de onweerstaanbare charme van zomerse dagen. De ontwerpen combineren vrouwelijke silhouetten met luxe lifestyle- invloeden, perfect afgestemd op de kleurentrends van SS25. Denk aan sprankelend turquoise, elegante zandtinten en een moderne luipaardprint. Subtiele details, zoals de verfijnde inzet van hoogwaardige rhinestones, geven elk stuk extra allure en laten de prints letterlijk schitteren.

Credits: Amour&Luxe

Credits: Amour&Luxe

Voor de echte Dolce Diva

Dolce Diva is ontworpen voor vrouwen die het leven vieren in stijl. De collectie ademt de zelfverzekerdheid, speelsheid en elegantie van een echte Dolce Diva: iemand die geniet van luxe momenten, zonder haar authenticiteit te verliezen. Stijlvol, krachtig en altijd moeiteloos chic.

Duurzame materialen, sprankelende accenten

Elke T-shirt is vervaardigd uit 100% biologisch katoen – zacht, ademend en bewust gekozen met oog op duurzaamheid. De verschillende pasvormen – van relaxed tot vrouwelijk getailleerd – zorgen ervoor dat elke vrouw haar perfecte match vindt. De combinatie van rijke kleuren, iconische prints en schitterende rhinestone- accenten maakt van elk stuk een echte eyecatcher.

Credits: Amour&Luxe

Flexibel, exclusief en gericht op retail

Dolce Diva is exclusief beschikbaar voor retailers, met een lage minimumafname en een levertijd van 3 à 4 weken. Dankzij deze flexibele aanpak kunnen winkels snel inspelen op de vraag, zonder in te boeten op exclusiviteit of kwaliteit. Bij Amour&Luxe draait alles rond het ondersteunen van onze retailpartners met mode die verkoopt én inspireert.

Nu te bestellen

De capsulecollectie Dolce Diva is nu beschikbaar voor bestelling. Retailers kunnen onze agenten contacteren via de website of rechtstreeks via info@amouretluxe.com.

Breng deze zomer een vleugje verfijnde glamour in je winkel met Dolce Diva – de perfecte belichaming van zomerse luxe, sprankelende elegantie en tijdloze stijl.