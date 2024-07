Don’t Waste Culture SS25: Echoes of Purpose

"Echoes of Purpose" is de titel van de SS25 collectie van het snelgroeiende Nederlandse high end streetwear fashion merk Don’t Waste Culture. Onder deze naam duiken de ontwerpers diep in de kern van onconventionele en voorouderlijke wijsheid. De collectie viert de levens en visies van degenen die een pad bewandelen dat vaak verborgen blijft. Het is een verkenning van de vele levensstijlen die buiten de gangbare normen bestaan, waarbij de reis van elk individu een verhaal is van verzet, ontdekking en diepgang.

Bas Dijkhuis, creatief directeur en oprichter van Don’t Waste Culture, legt uit: Dit seizoen hebben we onze inspiratie gehaald uit het onconventionele. Onze collectie kenmerkt zich door een volwassen en verfijnde stijl, afgewerkt met een ruwe rand. Formele kleding met ongebruikelijke pasvormen, t-shirts met onverwachte borduur plaatsingen en zeer boxy silhouetten benadrukken onze afwijking van het gebruikelijke. We hebben ons voornamelijk gericht op silhouetten in plaats van logo's, met de focus op het verheffen van onze esthetiek. Deze collectie belichaamt een volwassen gevoel, met subtiele en elegante details, en onthult de diepe verhalen van levens die buiten de conventionele grenzen worden geleefd.

SS25 Don't Waste Culture Credits: Don't Waste Culture

Van de rebelse geesten van de grotbewoners in Granada, die een leven in harmonie met de aarde creëren, tot de Nature Folks, die leven geven aan oude rituelen en genezingspraktijken die van generatie op generatie zijn doorgegeven; elk verhaal is een draad in het weefsel van dit diverse narratief. En wat kunnen we leren van Ikigai, een concept dat voortkomt uit het hart van Japan en de zoektocht naar doel en vreugde in elk aspect van het leven belichaamt? Deze collectie is niet alleen een eerbetoon aan deze verschillende levensstijlen en doelen, maar ook een venster naar de essentie van het leven dat trouw is aan iemands innerlijke overtuigingen, ver verwijderd van de conventionele Westerse gehaaste ethos. Het is een herverbinding met de rauwe ritmes van de aarde.

SS25 Don't Waste Culture Credits: Don't Waste Culture

De ontwerpers van Don’t Waste Culture ontdekken het onvertelde, jagen nieuwsgierigheid aan en bewaren inspiratie. In een wereld vol ruis streven zij ernaar de stemmen te ontdekken die ongehoord blijven, de culturen die vergeten zijn en de verhalen die in het verborgene blijven hangen. Zij zijn een canvas, een testament voor de rijkdom van de menselijke ervaring, een ode aan de onbezongen helden en vergeten verhalen die onze wereld vormgeven. Don’t Waste Culture is here to promote the untold.