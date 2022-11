Dopamine dressing with Ellastiek

Al 5 jaar verblijdt Ellastiek de wereld met een speelse en kleurrijke touch voor in je wardrobe. Het begon met scrunchies maar daar bleef het niet bij. De leukste haarklemmen, tassen én pouch bags mochten natuurlijk niet ontbreken in het leven van een blije fashionista. Afgelopen zomer ging Ellastiek nog een stap verder. Het merk kwam met een kledinglijn op de markt bestaande uit vrolijke co-ords waar iedereen z’n hoofd voor omdraaiden. Zelfs Maan en haar vriendinnen straalden op Lowlands met de pakjes.

Ellastiek, FW23

Omdat founder Ella zelf veel belang hecht aan mental health, werd er aan de collectie een extra touch toegevoegd met inspirerende self-care reminders in de kleding labels, hangtags en verpakkingen. In Ellastiek straal je dus niet alleen maar ben je ook gewapend met een dosis zelfliefde. ‘Ik vind het belangrijk dat wanneer mensen zich kleden, ze er ook aan herinnerd worden dat ze het écht waard zijn om zich goed in hun vel te voelen. Daarnaast ben je ook nog eens liever voor de planeet want alle items zijn gemaakt van 100% organisch katoen of 100% gerecycled polyester.’

Na het succes van de zomercollectie kon Ella natuurlijk niet anders dan weer de fijnste prints designen om het straatbeeld ook in de winter op te fleuren. Want of we het nou willen of niet, de wintermaanden staan voor de deur. Wat meestal grauw en grijzig is, kan dankzij Ellastiek helemaal opgefleurd worden. De collectie bestaat uit 5 prints en van elke print is er een oversized blouse, een broek en een rokje. Wie het aandurft kan ook mixen en matchen.

Ellastiek, FW23

Dopamine-dressing moét volgens Ella de trend worden. Dat is een theorie dat stelt dat het dragen van kleuren een impact hebben op je gemoedstoestand. Mocht de winterdip toch aanhouden zie jij er alleszins helemaal geweldig uit in je prachtige pak. En wil je ook je badkamer opvrolijken, kan je zelfs een matching pouch bag erbij bestellen.

Wil jij er deze winter ook uit springen? Alles is te vinden op www.ellastiek.com en je kan het merk natuurlijk ook volgen voor inspiratie op instagram.com/ellastiek.

Ellastiek, FW23

RETAIL:

Naast de online shop is Ellastiek ook te vinden in meerder verkooppunten. Voor 2023 wil Ellastiek ambitieus hun wholesale uitbreiden. Ben jij inkoper van een warenhuis, boetiek of conceptstore in het middensegment en wil je Ellastiek toevoegen aan je assortiment? Mail dan naar info@ellastiek.com over de inkoopmogelijkheden.