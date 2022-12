Driven by Style

Chris Cayne is een modern casual lifestyle kledingmerk met een hang naar vakmanschap en authenticiteit. Chris Cayne herenkleding onderscheidt zich door een casual look te mixen met een tijdloze sophisticated stijl en fris kleurgebruik. De Chris Cayne man ziet er graag goed uit, heeft oog voor detail en hecht veel waarde aan comfort en kwaliteit.

Well dressed for every adventure

Chris Cayne biedt een breed en veelzijdig assortiment producten aan die, op basis van pasvorm, kwaliteit en comfort, gemakkelijk te combineren zijn. Stoer, maar altijd stijlvol.

Fall Winter ’23 Collection

De nieuwe Fall Winter ’23 collectie van Chris Cayne staat in het teken van avontuur. De bestemmingen van deze reis en de inspiratie voor de nieuwe collectie zijn: Mountain Peak, Forest Landscape & Atlantic Ocean. Deze reis neemt je mee naar de hoge bergen, landschap en natuurgebied eromheen en onderwaterwereld. De nieuwe winter styles zijn uitgevoerd in comfortabele, zachte materialen en rijke texturen. Teddy, twill, jacquards, zoals de ’Intarsia Snow Sweater’ – is een echte must-have in de winter. Een andere highlight in de collectie zijn de nieuwe ‘Pied-de-Poule sweatshirts & jackets: Een fijne stof met een moderne print in sophisticated kleuren en met rijke Chris Cayne details. Vele ruiten en allover-prints vullen de collectie goed aan voor de perfecte look.

Een rijk kledingaanbod voor de garderobe van iedere man.

Beeld: Chris Cayne, collectie FW23, eigendom van het merk.

