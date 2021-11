Drop It Like It's Hot (*Limited Drops)

Tijd om te shinen met kunst op stof! De naam zegt het eigenlijk al, 'Limited Drops'. Gelimiteerd en tot in de puntjes afgewerkt. For the 'one of a kind' crew.

Met een beperkte productie en beperkte aankoopperiode, is dit de duurzame manier van kledingconsumptie, Kantjeboord Stijl! In samenwerking met een kunstenaar, artiest of ander merk; 'We're up for it!'. Waarbij we voornamelijk gaan voor die eenmalig uitgave en geen aanvulling.

Voor de eerste editie slaan we de handen ineen met MrMonk a.k.a. TRIK a.k.a. Triknologi en presenteren een T-shirt en Hoodie uit de FW21/22 collectie. 'MrMonk’ brengt de vonk, zoals alleen deze man dat kan, met een freestyle-design waar u u tegen kan zeggen! De boy brengt het live on stage of stil in zijn studio; de verf drupt en kunst maken omdat het moet is het verhaal. Niet voor de 'fame' wel voor het spel, helemaal Kantjeboord Lifestyle!

Deze uitgave heeft zijn eigen kenmerkende print gekregen. Door de mix van de kleuren rood, blauw, de transparantie en het effect van een mooi ingeschreven stiftpunt is er in het intens vloeiende lijnenspel een 'eigen gemaakte' kleur zwart ontstaan.

De items zitten niet alleen als gegoten maar zijn er voor hém en voor haar en bovendien gemaakt van 100% biokatoen. De Hoodie is voor een deel ook van gerecycled polyester gemaakt. Beide items zijn geprint met inkt op waterbasis.

Duurzame 'Limited Madness' met stijl dus! Vanaf woensdag 10 november 2021 zal de collectie verkrijgbaar zijn op de website.