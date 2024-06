Dsquared2: Spring Summer 2025 Coed Collection

Voor de lente/zomer van 2025 zetten de twee creatieve meesterbreinen Dean en Dan Caten alles op alles en brengen ze een hernieuwd gevoel van focus op hun visie van maximale veelzijdigheid voor Dsquared2. Het merk concentreert zich op een gevoel van dualiteit - tussen elegantie en scherpte, zachtheid en kracht - en creëert daarmee een van hun meest onverwachte, opwindende en ontegenzeggelijk sexy modemashups tot nu toe. Het is een bevrijde gemeenschap van kunstenaars, atleten en estheten, een ondergronds milieu dat poëziesalon, worstelcompetitie en kinky scene in één is.

Zoals altijd is de geest van de collectie van bevrijdende veelzijdigheid gebaseerd op Dean en Dan's kenmerkende voorliefde voor het samenvoegen van innovatieve materiaalbewerkingen en fantasierijke details met genre-overschrijdende verwijzingen naar subculturen uit de modewereld. Voor lente/zomer 2025 krijgt deze praktijk vorm als een bijzonder gerichte kruising van elegantie en rafelrand. Doorschijnende chiffons vallen poëtisch om het lichaam, maar onthullen daaronder huiddichte bondageharnassen of blote bralettes. Denim loopt over in sculpturale latex. Asymmetrische tanks van transparante jersey zijn behandeld met lamineertechnieken, waardoor een balans ontstaat tussen brutalistische geometrie en zachte lichamelijke harmonie. Veters kronkelen over de benen, houden de bovenkleding bij elkaar maar laten de huid eronder zien. Pakken met brede schouders en volumineuze plooibroeken verwijzen naar jaren '80 ensembles voor op het werk, terwijl leren bikerjacks en creepers met dikke noppenzolen doen denken aan het nachtelijke alter ego van datzelfde stijlvolle personage.

SS25 Credits: Dsquared2

SS25 Credits: Dsquared2

Ook het kleurenpalet belichaamt een geest van poëtische zachtheid verankerd in de kracht van verlangen: blush, stof en poederblauwe tinten krijgen meer diepte en delicatesse in doorschijnende stoffen zoals chiffon en latex, maar herwerkte bondage-uitrusting in zwart leer houdt de boel strak. De overgangsmomenten van de show worden afgewisseld door af en toe een knipoog naar levendigheid of metallic glans.

SS25 Credits: Dsquared2

Naarmate de collectie vordert, ontwikkelt het subtiele gevoel van ingehouden atletiek zich tot volwaardige verwijzingen naar de glamoureuze, campy en onbedoeld (of toch niet?) erotische beeldtaal van professioneel worstelen, waarbij op speelse wijze zowel de bravoure als de voorliefde voor huid-op-huidcontact wordt gevierd. Singlets omhelzen het lichaam op alle juiste manieren als ze uit de doorschijnende shorts piepen, terwijl de lace-up details van luchador regalia tot S&M-extremen worden doorgevoerd.

Dit aspect van indrukwekkende theatraliteit strekt zich uit tot de enscenering van de runway show in het historische Teatro Lirico Giorgio Gaber in Milaan. Als de iconische roodfluwelen gordijnen omhoog gaan, dansen in latex geklede figuren in hangende kooien om het cabaret af te trappen. Modellen komen tevoorschijn en transformeren het podium en het gangpad van het theater in één landingsbaan. De hartveroverende soundtrack kanaliseert de sensuele freak-funk van het Lovesexy-tijdperk van Prince, door glamrock, soul en sexy R&B samen te voegen op stuwende clubbeats.

SS25 Credits: Dsquared2

Versterkt door deze sonische en visuele achtergrond, brengt de lente/zomercollectie van 2025 van Dsquared2 de hitte als een soulvolle en ongegeneerd sexy viering van de vrijheid om veelzijdigheid te omarmen.