Dstrezzed presenteert je de nieuwe Herfst Winter 2023 collectie – Ontdek het Hoge Noorden.

Dit seizoen ontdekken we het Hoge Noorden. Een overtocht met een veerboot brengt jou en je ‘brothers’ naar de Lofoten - honderden eilanden verspreid langs de kust met kleine vissersdorpjes. Wanneer je vanuit het zuiden nadert, kom je woorden tekort. Vanuit je moderne houten cabin diep in de fjorden is het tijd om het allerbeste van de winter te ontdekken. Pak je ski's en daal de hellingen af ​​van bergen die oprijzen vanaf zeeniveau. En wanneer je terugkomt in de afgelegen valleien, wacht de lokale keuken op je, terwijl je rustig in het donker staart en jij en je ‘brothers’ genieten van goede wijn, gelach en het noorderlicht boven je.

Geïnspireerd door de Scandinavische landen toont de Herfst Winter '23 collectie natuurlijke elementen, gekenmerkt door een functionele benadering van vorm. Het wilde buitenleven met lange nachten en temperaturen onder nul dragen bij aan de keuze voor duurzame en sterke stoffen. Van waterafstotende afwerkingen tot warm gewatteerde stijlen en prachtige rijke stoffen zoals Merino wol en andere natuurlijke vezels. Hoe warmer, hoe beter.

Beeld: Dstrezzed

De collectie biedt nieuwe modestijlen. Up-to-date lagen zoals gebreide spencers en vesten, maar ook oversized en losse pasvormen om speelsheid te creëren. Ook in jassen en overjassen blijven we focussen op functionaliteit, terwijl de solide basis van onze collectie: denim, uitbreidt. Na een wandeling door de Scandinavische natuur komt een kleurenpalet van donkere tinten als marine, zand en groen tot leven, met bruin als basis. Ondersteund door accentkleuren zoals aubergine, donkerrood en zeegroen. Met onze moderne kijk op Noordse patronen komt de hele collectie samen. Functioneel, tijdloos en veelzijdig, onze Herfst Winter '23-collectie brengt je rust in de drukte van de hedendaagse wereld.

Beeld: Dstrezzed

Meer over Dstrezzed: Dstrezzed is een herenkleding merk gebouwd op een ‘brotherhood’ die gelooft dat het leven een avontuur is waar we allemaal het beste van moeten maken. De ‘community’ is gedurfd, rebels, altijd authentiek en geloven dat genieten van de goede dingen in het leven makkelijker is in kwalitatieve en comfortabele kleding. Al meer dan 10 jaar maakt Dstrezzed herenkleding voor de moderne ‘gents’ van deze wereld.

Het idee achter 'Dstrezzed' is precies hoe het klinkt: Don’t Stress. Met een iconisch achthoekig logo, dat het symbool is voor oneindigheid en staat voor de eindeloze verbinding als ‘brothers’.

Voor vragen of meer informatie, mail dan naar [email protected]

Dstrezzed, FW23