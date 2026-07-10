Dubbelspel op de baan: Lacoste en Lamarel brengen de tennisstijl van de jaren negentig terug

Het Franse merk Lacoste en het Zwitserse modemerk Lamarel presenteren een gezamenlijke, twintigdelige capsulecollectie, geïnspireerd op de tennisstijl van de jaren negentig. De collectie is ontworpen voor dames, heren en kinderen, zo blijkt uit een persbericht.

Centraal staat het poloshirt, dat in een nieuw jasje is gestoken met zowel korte als lange mouwen. De collectie wordt aangevuld met knitwear, geribbelde poloshirts, gebreide truien, sweaters en een T-shirt voor dagelijks gebruik. Daarnaast zijn er functionele items zoals tennisrokken, shorts en petten. Volgens beide merken ligt de focus op een lange levensduur, strakke lijnen en hoogwaardige materialen.

Credits: Lacoste

Elk product combineert elementen van beide modehuizen: het iconische erfgoed van Lacoste en het Zwitserse streven naar minimalisme en kwaliteit van Lamarel. Geborduurde logo's, grafische prints en speciaal ontwikkelde co-branded labels verenigen de identiteiten van beide merken. Het kleurenpalet is klassiek met Lacoste-groen, marineblauw en wit.

De kindercollectie vormt een apart hoofdstuk. De aanleiding is, volgens Lamarel, een persoonlijk verhaal over Carlos, de zoon van Lamarel-oprichtster Sandra Rodrigues Pinto en het eerste kind in de Lamarel-familie. “De komst van ons eerste kind heeft onze kijk op wat we creëren veranderd. We willen dat Carlos op een dag deze polo's draagt, net zoals wij dat nu doen”, aldus Rodrigues Pinto. De lijn, die ‘Mini-Me’ wordt genoemd, omvat polo's en lichte jassen voor kinderen met dezelfde afwerking als de collectie voor volwassenen.

Credits: Lacoste

De campagne is gefotografeerd en gefilmd door Angéline Terestchenko en Luca Perrin in het Beau-Rivage Palace in Lausanne, aan de oever van het Meer van Genève. Volgens het persbericht staat de locatie symbool voor de ontmoeting tussen de Franse roots van Lacoste en de Zwitserse oorsprong van Lamarel.

Credits: Lacoste

De collectie is vanaf 3 augustus exclusief verkrijgbaar in de onlinewinkel van Lamarel. Vanaf 19 september is de collectie ook beschikbaar in de winkels van Lamarel, de onlinewinkel van Lacoste en in geselecteerde Lacoste-boetieks.